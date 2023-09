En bikini de hilos Dua Lipa posa junto a la piscina mientras lee un libro

Foto: Dimitrios Kambouris for Albie Awards / Getty Images

Dua Lipa ha disfrutado al máximo el verano, y causó sensación por unas fotografías que publicó en sus historias de Instagram; ella aparece junto a la piscina, usando un bikini de hilos que resaltó su bronceado y leyendo un libro. En uno de sus posts escribió lo siguiente: “Amo cuando mis amigos me envían sus libros inéditos para leerlos”.

En un video la cantante británica también demostró que le gusta cocinar, pues aparece preparando unos langostinos a la parrilla mientras usa un ajustado minivestido; a juzgar por la cantidad, se esperaba una cena para varios invitados. View this post on Instagram A post shared by Dua Lipa Fan Page (@luvvdlipa)

Hace algunos días Dua obtuvo más de dos millones de likes en esa red social por una serie de imágenes que la muestran junto a un lago, modelando un vestido largo y transparente que dejó ver su ropa interior. Ella acompañó la publicación con el texto: “Ayer descubrí que en realidad soy Géminis en ascenso… que alguien me explique eso”.

