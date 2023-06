Dua Lipa presume su figura en selfies, usando ceñido enterizo negro

Dua Lipa no deja de sorprender a sus más de 88 millones de seguidores en Instagram, y ahora lo hizo con una colección de fotos que la muestran en diversos outfits, de los cuales sobresalió un ceñido enterizo deportivo en color negro que delineó su figura y que usó para acudir a unos ensayos con sus bailarines. También lució un conjunto de falda y blusa transparente que dejó ver su ropa interior.

Desliza para ver todas las fotos

En otras imágenes la bella cantante británica presumió un total look negro compuesto por pantalones y un corset de original diseño, con tirantes y corte off the shoulder. Las fotos llevan hasta el momento más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa está teniendo mucho éxito con su nuevo sencillo “Dance the night”, que es el tema principal de la película “Barbie” y cuyo video ha logrado más de 37 millones de vistas en YouTube. Se espera que la canción impacte aún más tras el estreno -el 21 de julio- de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

