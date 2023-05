Dua Lipa posa muy sensual, usando un vestido negro con bolsillos a la altura de su busto

Dua Lipa tiene ya más de 88 millones de seguidores en Instagram y a todos ellos sorprendió con una colección de imágenes en las que aparece modelando un ceñido vestido negro que cuenta con bolsillos a la altura de su busto. Las fotos superan ya el millón de likes.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante británica posó para el más reciente número de la revista Dazed y modeló varias prendas de la colección La Vacanza, que diseñó junto con Donatella Versace y que presentó hace unos días en Cannes. Así, se le puede ver usando minivestidos estampados, un body de cuello halter y un sostén de tiras. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa tiene un nuevo sencillo, titulado “Dance the night” y que es el tema principal de la película “Barbie”. El video promocional ha sido todo un éxito en YouTube, donde lleva más de nueve millones de vistas. Ella también actuará en la cinta dirigida por Greta Gerwig, que se estrenará en Estados Unidos el 21 de julio.

Sigue leyendo: