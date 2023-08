Usando leggings deportivos Dua Lipa se luce recostada en un sofá

Los más de 88 millones de seguidores de Dua Lipa en Instagram han quedado sorprendidos con la más reciente foto que la cantante compartió en sus historias de esa red social. Se trata de una selfie en la que ella aparece recostada en un sofá, usando ajustados leggings deportivos y luciendo su abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Dua también obtuvo más de un millón de likes en esa red social gracias a imágenes que la muestran durante sus vacaciones en Albania, posando junto a una piscina infinita y usando un ceñido minivestido brillante; también espero un poco a que atardeciera para lucirse en un video.

Desliza para ver todas las fotos

En las próximas semanas la cantante regresará a Londres para dar los toques finales a su próximo álbum, que estará listo en el otoño. Mientras tanto, explotó al máximo su faceta de modelo en otra colección de fotos en las que aparece en unas rocas y usando un vestido rojo transparente que dejó ver su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

