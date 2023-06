Dua Lipa posa junto a un auto, usando un microbikini con cadenas doradas

El mes pasado Dua Lipa presentó en Cannes la línea de ropa La Vacanza, compuesta por prendas diseñadas por ella misma junto con Donatella Versace. Ahora la cantante hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar fotos y videos que la muestran luciendo su bronceado al modelar un bikini cuya característica principal son las cadenas doradas.

En otras imágenes (que llevan hasta el momento más de dos millones de likes) Dua posó al salir del baño usando un microbikini con estampado de lunares blancos. El mensaje que escribió junto a la publicación fue: “Mi outfit de verano hasta nuevo aviso”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa continúa promocionando su nuevo sencillo “Dance the night”, que es el tema principal de la película “Barbie” y que actualmente ocupa el número 32 del Hot 100 de Billboard. Hace algunos días ella compartió fotos que la muestran durante las grabaciones del videoclip de la canción, usando un conjunto de minifalda y top de cuello halter que también forma parte de la colección de La Vacanza. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

