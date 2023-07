Dua Lipa luce al máximo su bronceado, posando en microbikini de hilos

Dua Lipa ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram con una colección de fotos tomadas durante su reciente viaje a Kosovo. La imagen que ha causado sensación es una en la que aparece sentada en el piso, luciendo su bronceado al usar un microbikini de hilos en color naranja.

La bella cantante británica también compartió fotografías en las que posa en unas rocas junto al mar, usando un vestido rojo y lleno de transparencias que deja ver su ropa interior; ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Cargando mis cristales”. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

El más reciente sencillo de Dua Lipa es “Dance the night”, tema principal de la película “Barbie”, que actualmente es todo un éxito a nivel mundial. Ella explicó en un post de Instagram qué fue lo que la inspiró a escribir esa canción: “Lo primero que vi de la película “Barbie” cuando (el productor) Mark Ronson me pidió escribir la canción para la gran escena de baile fueron precisamente los ensayos de baile con el reparto. El plan era escribir algo basado en los pensamientos de Barbie, en ese momento que es la base de lo que le va a suceder en la historia. Luego, fast forward a ver cómo la canción que escribimos juntos cobraba vida en la pantalla grande; fue un momento muy surreal para mí. La canción ya no sentía que me perteneciera, sino que era de Barbie y de su ser, tanto perfecto como imperfecto. ¡¡¡Estoy muy agradecida de que todos ustedes bailen en su casa, así como con Greta Gerwig y Mark por confiarme esta tarea!!!”

