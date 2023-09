Jermell Charlo asegura que es difícil transformar el cuerpo: “No es tan fácil llegar a 168”

Jermell Charlo tendrá que subir dos categorías para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano el 30 de septiembre en Las Vegas y asegura que llegar a las 168 libras no es tan fácil.

En una entrevista con BoxingScene, Charlo explicó que le ha sido difícil ganar peso y transformar su cuerpo para este combate con Canelo Álvarez porque no es un peleador de 168 libras natural, pero que estos los riesgos que hay que correr para que el deporte crezca y sea de primer nivel.

“Realmente no lo sé todavía (si es un peleador de 168 libras en movimiento). 168 todavía no es mi división de peso. No es tan fácil llegar a 168. Tengo que ganar peso y ganar peso cuando trabajas muy duro es realmente difícil. Podría caminar fácilmente con 168. Definitivamente, no soy el peleador más grande por naturaleza. 168 no es mi división de peso”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Es difícil (transformar el cuerpo). Es una tarea. Tiene que suceder. A veces, para hacer las mejores peleas en el boxeo hay que correr riesgos. Esa es la naturaleza de este juego. Queremos seguir luchando por el deporte, porque peleas como esta hacen que el deporte del boxeo sea muy notable y de primer nivel. Tenemos que seguir haciendo estas cosas”, añadió.

Cabe destacar que Jermell Charlo indicó que aumentará su peso natural a 180 libras para crecer un poco más en músculo y luego cortará a 168 para mantener su velocidad. En la conferencia de prensa promocional se pudo notar que el campeón indiscutido de 154 libras lució más grande que el tapatío, por lo que el tamaño será un problema.

Lo que sí podría poner en desventaja a Charlo frente al mexicano es la inactividad sobre el ring porque tiene casi un año y medio sin ver acción por una lesión que sufrió en su mano. Pero el estadounidense aseguró que se ha mantenido activo entrenando para llegar de la mejor forma a la pelea más importante de su carrera.

“Regularmente, yo hago mi vida normal en 168 o 170 libras. Ese es el peso natural en el que hago mi vida. Pero como esta pelea será en 168 libras, tengo que crecer un poco más de músculo, y ganar un poco más de peso. Ahora ya no puedo hacer mi vida normal en 168”, declaró el estadounidense en una entrevista con BigBoyTV.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de peso supermediano ante Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

