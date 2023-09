María León se luce en ajustado enterizo al levantar una pesa en el gimnasio

Muy aparte del ejercicio que hace durante su trabajo en el teatro, María León no deja de acudir al gimnasio, y lo dejó ver en una de sus publicaciones de Instagram. Ella aparece en un video usando un ajustado enterizo negro mientras hace sentadillas y levanta una pesa rusa: “Aunque los lunes son mi domingo, hoy le dimos con todo porque el miércoles se va a ocupar todo el power” 🔥💥💪🏽 🎥.

La bella cantante mexicana de 37 años ha obtenido buenas críticas por su papel de “Sandy” en la obra musical “Vaselina”, y otro clip -en cámara lenta- la muestra vestida de porrista y haciendo acrobacias que impresionan al público asistente. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

Presumiendo su abdomen de acero María subió al máximo la temperatura (y obtuvo más de 56,000 likes) al publicar unas selfies en las que aparece usando top y minishorts negros. El mensaje que escribió fue: “Para que me reconozcas nunca olvides esta letra: Hola, mucho gusto, me llamo María”. 🤍 View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

