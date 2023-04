María León se equivoca al interpretar el Himno Nacional Mexicano durante un evento deportivo

Durante la celebración del segundo juego de la serie entre Padres y Giants, el cual se disputó en el estadio Alfredo Harp Helú, con sede en Ciudad de México, María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano.

Sin embargo, el talento de la intérprete de 37 años se vio opacado por un notorio error al interpretar la primera estrofa del cántico, pues en lugar repasar la frase “Por el dedo de Dios se escribió”, se le escuchó vocalizar “Un soldado de Dios se escribió”.

Fue tan notorio el desacierto que un sector de los aficionados congregados en el estadio de béisbol comenzó a lanzar rechiflas y hasta abucheos; en tanto que otros, por respeto al Himno Nacional, prefirieron dejar que la jalisciense terminará su participación.

Cabe señalar que un día antes, Patty Cantú fue la encargada de entonar el himno, pero lo llevó a cabo sin errores y eso le produjo una gran ovación del público mientras ella todavía estaba sobre el diamante.

Después de su deficiente presentación, mediante redes sociales la cantante de 37 años se disculpó por lo ocurrido y culpó a sus nervios por orillarla a cometer el error.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, señaló la intérprete a través de un mensaje con el cual sus fans de inmediato se solidarizaron por la valentía de disculparse públicamente.

Cabe señalar que a lo largo de los últimos años han sido varios los cantantes inmiscuidos en errores al entonar el Himno Nacional Mexicano y de quienes más se acuerda el público son Jorge “Coque” Muñiz, Vicente Fernández y Pablo Montero.

No obstante, a los dos primeros rápidamente se les pasó por alto su desacierto, pero al “Coque” su accidentada interpretación lo marcó de por vida, pues a menudo la gente lo ubica más por ella que por la trayectoria que pretendió labrar.

En caso de María León, al no ser tan seguido el béisbol en la capital de México, la difusión de su falla quizá sólo será tema de unos días.

