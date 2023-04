Con un emotivo video, Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa durante el Día del Niño

Mediante una serie de fotografías compartidas en redes sociales de algunos de los innumerables momentos felices que vivió con Julián Figueroa durante su niñez, Maribel Guardia recordó a su único hijo, el cual falleció de manera inesperada durante la noche del domingo 9 de abril.

La actriz costarricense todavía se encuentra muy afectada por el deceso del carismático cantante a quien la muerte sorprendió provocándole un infarto agudo en el miocardio y fibrilación ventricular.

“No quisiera estar dando entrevistas (…) Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco”, señaló hace unos días Maribel Guardia a través de un comunicado dirigido a la prensa.

Sin embargo, la mujer de 63 años se dio el tiempo necesario para seleccionar algunas de las fotografías del hijo que procreó con el también desaparecido cantautor Joan Sebastian.

Y como parte de la celebración del Día del Niño, que en México se efectúa el 30 de abril, Maribel creó un video donde se aprecia a Julián, tanto con ella, como al lado de su progenitor y hasta junto a su padrastro.

En toda la secuencia iconográfica se refleja la alegría de quien antes de morir a los 27 años ya se había transformado en cantante, actor e incluso compositor.

“Gracias por las sonrisas, los besos y los momentos que quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma. TE AMARÉ POR SIEMPRE. Suspiros al cielo”, señala un texto escrito por la tica en memoria de su vástago.

Al respecto, amigos de la actriz y conductora de televisión, como Aracely Arambula, Ana Bárbara y Ángela Aguilar, por citar sólo algunos, le dedicaron varios mensajes de admiración deseándole que pronto logre encontrar la tranquilidad ante su irreparable pérdida.

Cabe señalar que la sorpresiva muerte de Julián Figueroa dejó viuda a Imelda Garza Tuñón, madre de un pequeño llamado José Julián procreado con el cantante durante los cinco años de relación que sostuvieron. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

