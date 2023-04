Maribel Guardia no asistió a la premier del debut de Julián Figueroa en Hollywood

La muerte de Julián Figueroa no deja de doler en el medio artístico y en esta ocasión ese sentimiento se vio opacado por las especulaciones que envuelven a Maribel Guardia. Pues no asistió a la premier del debut de su hijo en Hollywood en la cinta “Centurion: The Dancing Stallion”.

Esta película cuenta con una participación especial de Maribel al igual que su hijo Julián Figueroa, por lo que este proyecto marcaba su debut en Hollywood.

Pero cabe recordar que el hijo de Joan Sebastian falleció el pasado 9 de abril mientras tomaba una siesta a los 27 años de edad.

Por lo que no pudo ver su debut en la pantalla grande tras su inesperada partida. Algo que provocó que la producción de esta famosa cinta decidió hacer un emotivo homenaje al también cantautor mexicano, quien fue el encargado de interpretar algunos temas del filme.

En total se dio a conocer que fueron cuatro los temas que Julián Figueroa interpretó en “Centurion: The Dancing Stallion”.

Antes de esta tragedia, tanto Maribel como Julián confirmaron su presencia en la alfombra roja hace algunas semanas. Algo que ya no pudo cumplir la famosa actriz pues sería un momento muy doloroso.

Pero de acuerdo al programa “Despierta América”, durante el estreno se puso una imagen de Julián Figueroa rodeada de veladoras y flores blancas, asimismo antes de presentar el filme se transmitió el video de la canción “Ay amor” que el hijo del “Poeta del Pueblo” interpretó en inglés para la cinta que llegará primero a Estados Unidos.

Esta era la primera participación del artista, de 27 años, en una película de Hollywood, por lo que ahora sus fanáticos están muy emocionados de poder verla pronto en la pantalla grande.

“Él está con nosotros a través de este filme, a través de su talento”, destacó la protagonista de la historia, Patricia de León, quien la mentó que Maribel Guardia y Julián Figueroa no pudieran estar junto a los demás actores de la producción debido al lamentable hecho.

