María León y el día que destrozó el coche de su exprofesor de baile

A pesar de mantenerse fuera de las polémicas, la cantante María León dio mucho de qué hablar recientemente por el escándalo que protagonizó al destrozar el vehículo de quien habría sido uno de sus profesores de baile. ¿Cuál fue la razón? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de plataformas como Twitter e Instagram se difundió la anécdota que revela la razón por la que la vocalista de ‘Playa Limbo’ rompió a martillazos los vidrios del coche de su exmaestro de baile, Edgar.

Contra todo pronóstico, esta acción no fue realizada con mala intención. De hecho, María León se encontraba realizando un acto de apreciación hacia el hombre que la ayudó a desarrollar su talento en el baile.

Y es que se trató de un episodio del programa de Discovery Channel “Te debo una: Celebridades y autos”, mismo que tiene como propósito transformar el auto de alguien a quien se quiere celebrar o agradecer por haber marcado de manera positiva la vida de un famoso.

Para María León no hubo dudas en elegir a Edgar: “De pronto yo estoy en un lugar privilegiado, en una carrera preciosa en la que puedo regresar y recordarle lo importante que es para muchos de los que fuimos sus alumnos, a los que nos tocó el corazón y nos cambió la vida“, detalló.

La seguridad de la cantautora no evitó que los nervios se apoderaran de ella ante la idea de “arruinar” la sorpresa que tenía planeada.

“Llegamos al punto en la desarmada del coche y de arrancar los pedazos del coche como si no hubiera un mañana”, dijo María León. “Estamos rompiendo los vidrios con martillos y digo ‘Dios mío, tengo que confiar, pero si no sale bien Edgar me va a matar”, finalizó dentro de su relato.

