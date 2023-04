Junto a la azotea, María León luce su escultural cuerpo usando minibikini estampado

El trabajo y las altas temperaturas no han impedido que María León se deje ver muy sexy en su casa; ahora compartió en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran usando un minibikini estampado y luciendo su escultural figura. El mensaje que escribió junto al post fue: “Quisiera estar en el mar… pero la chamba me tiene asoleándome en la azotea☺️. ¿Me llevas al mar cuando nos desocupemos?”

Hace algunos días la cantante y bailarina informó que formará parte del elenco de la obra musical “Mentiras”, en el papel de “Lupita”. Ella publicó un video en el que muestra su caracterización de principio a fin, así como una sesión de fotos. View this post on Instagram A post shared by Oficial_Mentiras (@oficial_mentiras)

También junto a su azotea María posó muy sexy usando lencería de color negro y luciendo su marcado abdomen; la foto que compartió ha conseguido más de 91,000 likes y junto a ésta escribió: “Porque sé que no dejar de ir es más valioso que llegar…” ✨🤍 View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

Sigue leyendo: