Sean “Diddy” Combs recibirá un premio especial por su trayectoria en la entrega de los VMAs de MTV

Sean “Diddy” Combs (también conocido como P. “Diddy”) recibirá el Global Icon Award por su destacada trayectoria en la próxima entrega de premios VMAs del canal de musica y entretenimiento MTV, que se llevará a cabo el 12 de septiembre en el Prudential Center de New Jersey.

El rapper, productor, compositor y empresario obtuvo éxito mundial a partir de 1997, generando sencillos de éxito como “Come with me”, “I’ll be missing you” y “Can’t nobody hold me down”, además de cuatro álbumes con millones de copias vendidas. También lanzó al estrellato a muchos artistas a través de su disquera Bad Boy Records, y recientemente se dio a conocer que reasignará los derechos de publicación de las publicaciones grabadas en esa compañía a los cantantes y compositores originales.

Sean “Diddy” Combs también actuará en el evento, como parte de la promoción de The Love Album: Off The Grid, su primer disco de material inédito en 17 años. Además, el productor está nominado a cuatro Video Music Awards, en las categorías de Mejor Colaboración -por dos canciones-, Mejor Artista de Rap y Mejor Artista de R&B.

