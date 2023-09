La policía informó que una pareja murió en un accidente de barco frente a Long Island durante el fin de semana festivo.

Louis Deritis, de 53 años, y Renee Deritis, de 50, murieron después de que el bote de 27 pies en el que estaban se giró en el camino de un bote de 44 pies y chocó alrededor de las 10:40 pm ET del domingo.

El incidente tuvo lugar en Great South Bay, una laguna entre Long Island y Fire Island, según el Departamento de Policía de Suffolk.

La colisión provocó que el barco de la pareja volcara y expulsara a Louis Deritis al agua, donde la Guardia Costera y los agentes de la Oficina Marina de la Policía del Condado de Suffolk lo encontraron el lunes por la mañana, según la policía.

Los buzos de rescate del departamento de bomberos encontraron el cuerpo de Renee Deritis en la cabina del barco volcado, dijo la policía, y agregó que la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk la declaró muerta.

Louis y Renee Deritis vivían en Oakdale, una aldea en Long Island, según la policía.

El operador y los pasajeros del otro barco no resultaron heridos, mientras que ambos barcos fueron incautados para controles de seguridad.

“Todos sabemos la horrible tragedia que es. Es muy difícil. No puedo imaginar lo difícil que es para la familia”, dijo a NBC News Ferdinand Caravousanos, de 61 años, que conducía el barco de 44 pies.

La investigación sobre el accidente está en curso, según el Departamento de Policía de Suffolk, cuyo oficial de información pública añadió que las drogas y el alcohol no estuvieron involucrados en la colisión.

El año pasado hubo 636 muertes en navegación en todo el país, una disminución del 3,3 por ciento respecto al año anterior, según datos de la Guardia Costera de EE. UU .

Hace una semana, la línea de cruceros Royal Caribbean informó que un pasajero de 19 años cayó por la borda de un crucero en el Caribe, por lo que se mantiene una búsqueda activa.

Un familiar del residente desaparecido de Texas, Sigmund Ropich, dijo que la familia está desesperada por respuestas y no ha obtenido mucha información de los funcionarios de la Guardia Fronteriza cubana, que dirigen la búsqueda.

“Solo queremos que nuestro hermano esté en casa. Están tardando demasiado y apenas nos dicen nada”, dijo a CNN su hermana Savannah Ropich, confirmando que era un pasajero en el viaje.

El barco Wonder of the Seas de Royal Caribbean zarpó el 27 de agosto de Puerto Cañaveral, Florida, para un viaje de siete días por el Caribe occidental, según un itinerario.

No está claro cómo el joven de 19 años cayó por la borda ni exactamente cuánto tiempo estuvo en el agua antes de que comenzara su búsqueda.

