Cuauhtémoc Blanco: La razón por la que Xóchitl Gálvez lo metería a la cárcel, sí llega a ser presidenta de México

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), aseguró que de llegar a ganar la contienda electoral de 2024, tomaría la decisión de meter a la cárcel al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Y es que la abanderada de FAM a la presidencia de México hizo dichas durante una entrevista en el programa de televisión “Qué importa”, conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, transmitido por Imagen Televisión, donde fue cuestionada sobre varios personajes políticos del país y tenía tres opciones para responder.

¿Embajada, colaborador o cárcel?

La candidata presidencial debía responder si los mandaba a una embajada, si trabajaría con ellos o bien si los mandaría a la cárcel.

Pero cuando le preguntaron sobre Cuauhtémoc Blanco, Gálvez entre risas dijo que lo mandaría a la cárcel, ya que no le gustaría trabajar con el gobernador del estado de Morelos.

“Híjole, ese está entre cárcel o cárcel”, respondió Gálvez mientras soltaba una carcajada delante de los conductores.

Insisitió que de llegar a ganar la presidencia de México, no quiere trabajar con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos, en el centro del país.

Con Marcelo sí

Con quien sí le gustaría trabajar, aseguró, es con el excanciller Marcelo Ebrard, uno de los principales aspirantes presidenciales por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Sí, a Marcelo no lo eligen como el candidato de Morena, no estaría mal trabajar con él. Es que al menos él está a favor de las energías limpias y eso me gusta mucho de él. Ha hecho un buen trabajo como canciller, es un buen tipo”, aseguró Gálvez durante la entrevista de televisión.

Este miércoles Morena revelará el nombre de su candidato que lo representará en las elecciones presidenciales de 2024.

