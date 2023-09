“No soy política, no vivo de la corrupción”, reacciona Carolyn Adams, nuera de AMLO, por fiesta de XV años de su hija

Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador reacciona a la ola de críticas que se desató en las redes sociales por la lujosa fiesta de XV años de su hija.

“Quiero enfatizar que no soy política, no vivo de la corrupción y nunca he formado parte de ningún gobierno. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni recurrir a prácticas corruptas”, aseguró Adams a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

La esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, aseguró que para la realización de la fiesta de su hija no se empleó dinero público, ya que tanto el papá de la menor, como ella y su actual esposo trabajaron duro para pagar el festejo.

“Tanto el padre de mi hija como yo; así como su padrastro [José Ramón Beltrán], trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”, afirmó la nuera de López Obrador.

“No soy política, no vivo de la corrupción”

Adams advirtió que no tolerará “difamaciones y ofensas” en su contra de su familia, ya que la celebración que fue un sueño para su hija, las críticas convirtieron la fiesta de XV años en un “juego político”.

“Además, recordamos que nuestra hija es menor de edad y no merece ser objeto de ofensas o críticas”, sentenció Carolyn Adams.

La fiesta de XV años de la hijastra de José Ramón López Beltrán se realizó el fin de semana, que desató críticas luego de que se difundieran imágenes de la celebración donde el factor lujo, es lo que resaltó y lo criticable.

Adams reiteró su admiración y respeto por su esposo, el hijo de AMLO, a quien calificó como “un gran padre, padrastro y esposo”.

