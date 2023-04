Cuauhtémoc Blanco buscará ser entrenador de Club América y la selección mexicana despues de dejar la política

Cuauhtémoc Blanco reveló sus planes en caso de abandonar la política cuando culmine su período como gobernador del estado de Morelos en 2024. La leyenda del fútbol mexicano aseguró que intentará ser entrenador de las Águilas del América y la selección de México.

En una declaración a los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre los rumores en torno a una posible candidatura de Blanco para la Alcaldía de Ciudad de México, el exjugador negó las aspiraciones y dejó caer que le gustaría estar en otro lugar.

“A la Alcaldía no, a otro lugar sí allá en la Ciudad de México, pero todavía no. Acuérdate que siempre hay encuestas, entonces hay que esperar. Sé que mucha gente está diciendo que me voy a la Cuauhtémoc, pero no, voy a ir a otro lugar”, dijo.

Sobre la posibilidad de incursionar en el balompié, Cuauhtémoc aclaró que le gustaría ser estratega y sentarse en los banquillos hasta llegar al del conjunto azulcrema y el combinado nacional.

“Si se da, bienvenido, y si no, regresaré al futbol. Yo no me obsesiono como muchos políticos. Si se da en la Ciudad de México que bueno, y si no, regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección Mexicana”, aseguró.

En un diálogo con la cadena ESPN, el exfutbolista reconoció que intentará aspirar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuenta con el aval del actual presidente Manuel López Obrador (AMLO).

“Como lo ha dicho el presidente, te vas a encuestas y si ganas, tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo. Entonces, cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia”, dijo en medio de una gira por Cuautla.

La figura de 50 años colgó los botines en 2016 en un encuentro homenaje en el Estadio Azteca entre Club América y Monarcas de Morelia. Un año antes ya había incursionado en la política. Tres años después, en 2018, ganó las elecciones al puesto de gobernador de Morelos con el Partido Encuentro Social (PES).

