Eddie Hearn dice que Canelo Álvarez en muy grande para Terence Crawford: “No creo que le gane”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que llevarse a cabo la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en el peso supermediano, el campeón indiscutido mexicano sería “demasiado grande” para Bud.

En declaraciones a The DAZN Boxing Show, Hearn no está seguro de que este combate pueda suceder, pero de darse afirmó que por más bueno que sea Crawford como boxeador no cree que pueda vencer a Canelo Álvarez en 168 libras.

“Creo que Canelo Álvarez es demasiado grande para Terence Crawford, por muy bueno que lo sea Terence Crawford. En mi opinión, nunca verás a Canelo bajar de 168 en una pelea. No creo que quiera hacer eso. 168 es un poco, no es difícil, pero es suficiente”, dijo.

Canelo Álvarez pondrá en juego su título de indiscutido contra Jermell Charlo. Foto FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images.

“Así que no creo que veas a Crawford subir a 168. Y creo que si lo hace, no creo que le gane a Canelo. Entonces, no estoy seguro de si esa pelea sucederá, pero si sucede, dos grandes peleadores y favoreceré a Álvarez”, añadió el promotor.

Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir a 168 libras para medir fuerzas con Canelo Álvarez e intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque aseguró que no le darían crédito por enfrentarlo, pero cambió de opinión y abrió la posibilidad de que este duelo suceda si tiene sentido.

En caso de que ocurra, el estadounidense tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande, con experiencia en la categoría y mayor poder de pegada como el mexicano.

Terence Crawford quiere enfrentar a Canelo Álvarez en 168 libras tras la revancha con Errol Spence Jr. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

En cambio, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

