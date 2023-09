El hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar para la selección de Estados Unidos

El mundo del fútbol ha tenido que ajustar ciertas reglas que se adapten a la dinámica actual. Atrás quedaron los años en que los jugadores se casaban con una sola selección. Es muy común ver a futbolistas hasta con tres nacionalidades; tres opciones de representar a una selección y hacerse un nombre en el renglón internacional. Cristiano Ronaldo Jr. es un ejemplo de ello. El hijo de CR7 podría representar a Estados Unidos.

La selección mexicana, y la de Estados Unidos, son las dos naciones de Concacaf que más se han aprovechado de ello. Los mexicoamericanos han sido una lucha constante entre ambas federaciones por “robarse” futbolistas de un lado y de otro. Pero el caso del hijo de CR7 es más radical y aunque parezca poco probable, la posibilidad está sobre la mesa.

Cristiano Ronaldo Jr. ha estado vinculado al mundo del fútbol desde muy pequeño. GABRIEL BOUYS-Getty Images.

¿Por que el hijo de CR7 puede jugar para Estados Unidos?

No está de más mencionar que los primeros instantes de la vida de Cristiano Ronaldo Jr. son una incógnita. Georgina Rodríguez no es la madre de sangre del joven hijo de CR7. De hecho, se especula que la madre del Cristiano Jr. es una mesera de estadounidense. Sin embargo, estas solo son teorías que aún no han sido confirmadas por el futbolista ni por su entorno.

Una de las cosas que si es clara es el lugar de nacimiento de Cristiano Ronaldo Jr. En 2010 CR7 anunció que sería padre. Cristiano Jr. nació en California para ese año. Bajo estas circunstancias, el hijo del futbolista portugués tiene la nacionalidad estadounidense. La USMNT podría convocarlo en algún módulo de categorías inferiores si así lo deseara. Sin embargo, esta posibilidad es muy complicada, pues el futbolista está muy arraigado a las raíces de su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. ha podido tener roce competitivo con grandes clubes de Europa gracias a su padre. El joven jugador ha tenido la posibilidad de formarse en el Real Madrid, Juventus de Turin, Manchester United y ahora milita en la Academia Mahd de Arabia Saudita, institución en la que ya ha marcado varios goles.

Cristiano Ronaldo Jr. solo tiene 12 años, pero cuenta con el apoyo de uno de los mejores mentores del mundo: CR7, jugador que a sus 38 años sigue representado a la selección de Portugal y siendo una estrella en el fútbol árabe.

Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo empujó a un admirador que quería tomarse una fotografía con él

· Louis Van Gaal arremetió contra Lionel Messi y la organización del Mundial de Qatar 2022 al insinuar que estaba arreglado

· ¿Cuánto gana Jenni Hermoso? La Liga MX puede presumir a su campeona del mundo