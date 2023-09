Gerardo Martino recibió una crítica de Hirving Lozano por su gestión en la selección mexicana 

Hirving Lozano es uno de los grandes referentes de la selección de México. Durante el proceso de Gerardo Martino, el Chucky era una pieza esencial en el esquema del estratega argentino. El nuevo futbolista del PSV Eindhoven era uno de los jugadores que, hasta ahora, no había manifestado su disgusto con el proceso del Tata. Sin embargo, el mexicano no ocultó su disconformidad.

Luego de que Gerardo Martino dejara la selección mexicana, varios futbolistas reconocieron las dificultades por las que pasaban dentro del vestuario. Uno de los que fue hermético al momento de opinar sobre el proceso anterior era Hirving Lozano. Como uno de los referentes del fútbol mexicano, el Chucky no se metió en muchos problemas, pero recientemente reconoció las dificultades internas.

“En ese momento se juntaron muchas cosas tanto de entrenador y algunos jugadores, no estábamos conectados y no estaban al cien por ciento muchos, ni el cuerpo técnico ni los jugadores, eso se juntó y explotó en el mundial, fueron muchas cosas que no estaban bien”, dijo Hirving Lozano en una entrevista con W Deportes.

Estas circunstancias se fusionaron e hicieron posible una de las peores participaciones de México en una Copa del Mundo. Qatar 2022 fue un torneo para el olvido en el que la selección mexicana no pudo pasar de la fase de grupos. El Tri solo pudo marcar goles en el último partido en un sector emparejado con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Cambio de chip en México

El siguiente paso en el banquillo fue Diego Cocca, pero la idea del argentino no fue bien recibida por los futbolistas de la selección mexicana. La química con el sudamericano parecía no funcionar y, con pocos meses en el cargo, fue sustituido.

Jaime Lozano asumió el banquillo de la selección mexicana y con poco tiempo de trabajo levantó la Copa Oro. Pero el mayor logro de Jimmy fue conectar con los futbolistas de El Tri. Hirving Lozano reconoció la importancia del trabajo del exentrenador del Necaxa.

“Técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos (?) Eso es importante para la selección, tiene el hambre, las ganas de hacer algo importante y eso lo transmite. Eso nos faltaba un poco en la selección”, concluyó.

México venció a Panamá en la final de la Copa Oro. FREDERIC J. BROWN-Getty Images.

