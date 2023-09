Jaime Lozano no tendrá tolerancia con los actos de indisciplina en la Selección

En el pasado, el tema de la disciplina en la Selección Mexicana de Fútbol ha sido de los más importantes y Jaime Lozano, entrenador del equipo de México, comentó que no tendría ningún tipo de tolerancia ante estos actos mientras se encuentre en este cargo.

“La disciplina es importante y lo debemos tener claro todos. No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron” comentó Lozano. “Si les pasa lo de Javier Hernández una indisciplina, que no me incumbe, sufrirían las consecuencias que sufrió.Porque nuestros actos tienen consecuencias y eso le puede pasar a cualquiera. Mejor que vengan a disfrutar los jugadores, me gusta porque a eso vienen, a disfrutar, y a representar a su país, pero con el compromiso y la mentalidad de hacerlo lo mejor posible”, agregó el estratega.

El último caso de indisciplina de la Selección Mexicana fue en el año 2019 en la ciudad de New Jersey y el jugador que estuvo involucrado fue el Javier “Chicharito” Hernández eso le costó ser apartado del equipo y no volver a ser convocado por Gerardo Martino al equipo tricolor para el proceso mundialista de Qatar.

El seleccionador tuvo una charla con sus dirigidos el primer día de la concentración en el centro de alto rendimiento en el cual fueron tocados varios temas y el tema de la disciplina fue lo primero que se tocó.

La selección de México será uno de los combinados que estará como invitada para la próxima cita mundialista por ser una de las anfitrionas y los dirigentes esperan que el equipo pueda hacer un buen papel.

Los próximos encuentros del combinado tricolor serán el próximo sábado 9 de septiembre cuando se enfrenten al combinado de Australia y el martes 12 de septiembre contra Uzbekistán.

Hay mucha expectativa de cuáles serán los resultados que consiguieran en esta fecha FIFA. Todos esperan que puedan arrancar con buen pie este proceso eliminatorio.

