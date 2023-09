La Opinión Hoy: México logra poner “en la mira” el tráfico de armas

Uno de los temas más delicados y recurrentes en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos ha sido el tráfico de armas, un problema que ha afectado de manera dramática a la nación azteca, ya que alrededor del 80% de las armas enviadas ilegalmente a ese país provienen de la nación norteamericana.

</p>

Dichas armas empoderan a los cárteles de la droga y resultaba inaudito que en la estrategia contra el crimen organizado, empujada en gran medida por EE.UU., no se contemplara atender el tráfico de armas como una prioridad, pero eso cambió con el Entendimiento Bicentenario, donde los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden acordaron empujar el tema como una prioridad, poco antes de que la Ley para Comunidades Seguras fuera aprobada en el Congreso estadounidense.

Incluso, el Gobierno mexicano presentó una histórica demanda contra productoras de armas en una corte de Massachusetts, donde tuvo una primera derrota, pero que vislumbra nuevos bríos en la Corte de Apelaciones para el Primero Circuito.

Jesús, el destacado periodista en inmigración, política y asuntos nacional, conversó con Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, quien ha liderado el esfuerzo legal del gobierno de López Obrador.

En dicha entrevista, Celorio explica la importancia de los procesos judiciales liderados por México y su impacto en la lucha contra el tráfico de armas.

Ahora sí que nos tomó por sorpresa la más reciente revelación del famoso Juanes, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer que vivió una profunda depresión, y pidió visibilizar estos problemas, así como darle prioridad a la salud mental y emocional.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde el reconocido cantautor colombiano escribió una carta muy larga de casi tres páginas, en las que relató cómo fue su proceso y como diario trabaja para superar ese momento de su vida.

Esto junto a una postal en blanco y negro donde se le ve sentado, pensativo en el pasto y con el cabello recogido vistiendo de negro.

“Sentirme vulnerable, me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”CARTA DE JUANES