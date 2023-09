Lionel Scaloni quiere ver a Messi en el Mundial del 2026: “Por el bien del fútbol todos queremos que juegue”

Luego de que Claudio Tapia dijera que soñaba con ver a Messi compitiendo en la Copa del Mundo del 2026, pese a las declaraciones del futbolista, cuando dijo que sería difícil por su edad y el tiempo que faltaba, Lionel Scaloni, entrenador del cuadro albiceleste que se llevó la gloria en Qatar 2022 se sumó a la moción y coincidió en que él también quiere ver a Leo en su sexto mundial.

En conferencia de prensa previa al encuentro de eliminatorias que Argentina disputará contra Ecuador este jueves, el estratega dijo: “Por el bien del fútbol, todos queremos que pueda jugarlo”.

Sin embargo, consciente de que nadie puede saber qué pasará de aquí al 2026, matizó su respuesta y dijo que no quería hablar de algo que no sabía si sucedería: “¿Cómo vamos a hablar de algo que va a pasar?”, manifestó, agregando que en las charlas de los entrenamientos no ha tocado el tema con el jugador.

Agregó que “el fútbol es tan cambiante” que no puede asegurarse nada, al tiempo que pidió “respeto” porque, las eliminatorias para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México apenas comienzan para Sudamérica.

“Todo el mundo quisiéramos que esté, pero hablar de eso ahora. Hay que ser bastante prudentes, será complicada esta eliminatoria“, comentó el técnico, quien recordó que ni siquiera piensa “en el viaje de Bolivia”, que será la próxima semana, como para dedicarse a elucubrar lo que ocurrirá “dentro de tres años”.

Aún con la carga de partidos del Inter Miami a cuestas, Messi jugará

Respecto a las preguntas de la prensa acerca del cansancio de la estrella de la selección, de 36 años, y de si le concederá algún descanso con vistas al segundo encuentro de las eliminatorias, que se jugará este martes en La Paz, Scaloni comentó que Messi “jugará todo lo que pueda jugar”.

“Para nosotros, que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo”, indicó.

Messi había dicho que el Mundial de Qatar era el último de su carrera, pero a raíz del triunfo de la Albiceleste el 18 de diciembre de 2022, dejó abierta la posibilidad de llegar a la cita de 2026, aunque hace unos meses en la entrevista donde reveló que jugaría en la MLS también dijo que consideraba complicado disputar su sexta Copa del Mundo.

Desde que Leo se incorporó a la concentración albiceleste se le ha visto feliz y tranquilo.

