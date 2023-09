Padre de David Benavídez dice que es “una falta de respeto” la posible pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que no le gusta la idea de la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en 168 libras porque es una falta de respeto para el boxeo.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez Sr. expresó que le gusta Crawford porque es un gran peleador que ha demostrado su valor, pero le “enoja” y tampoco le parece justo que suba tantas categorías para enfrentar a Canelo Álvarez.

“Me gusta Terence Crawford. Es un gran peleador, muy inteligente, ha demostrado su valor. Pero me enoja mucho esa intención, es una falta de respeto para el boxeo. ¿Qué sigue? ¿Que David Benavídez suba a un 154 libras para hacerlo pelear en 168? No me parece justo ni bueno, pero al final del día, ellos pueden hacer lo que quieran. Para serte honesto, no me gusta esa idea porque solo lo hacen por el dinero. Subir hasta 168, ¿para qué? ¿Solo para que te paguen un buen dinero? Imagínense que nosotros buscáramos subir a Tim Tszyu a 168 libras. Sería una vergüenza”, dijo.

Terence Crawford es el mejor libra por libra del boxeo en la actualidad. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Sobre quién podría ganar la posible pelea, José Benavídez Sr. afirmó que Bud puede ser el vencedor porque está 100% enfocado en el boxeo, mientras que el mexicano tiene otras ocupaciones y negocios que no le permiten estar concentrado como debería.

“En mi opinión, Terence Crawford puede ganarle. Está más fresco. La cosa con Canelo Álvarez es que juega golf, que tiene muchos negocios, que tiene mucho dinero. Hay días en los que Canelo no duerme porque pierde mucho dinero, gana mucho dinero o pierde mucho dinero. Tiene muchas cosas en las cuales poner su atención. En cambio, Jermell Charlo y Terence Crawford, lo único que hacen es boxear, están concentrados al 100 por ciento en el boxeo”, explicó.

Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir a 168 libras para medir fuerzas con Canelo Álvarez e intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia fue rechazado por el tapatío porque aseguró que no le darían crédito por enfrentarlo, pero cambió de opinión y abrió la posibilidad de que este duelo suceda si tiene sentido.

En caso de que ocurra, el estadounidense tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande y mayor poder de pegada como el mexicano.

Canelo Álvarez se enfrentará a Jermell Charlo el 30 de septiembre. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

En cambio, Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

