Sam Smith presume su Dr. Simi durante concierto en Texas

La carrera de Sam Smith sigue en ascenso, con una agenda repleta que lo lleva de gira por Latinoamérica, donde tiene programados cuatro conciertos en México. El compositor no visitaba el país desde hace cinco años, y su acercamiento a los fans mexicanos, quienes esperan ansiosamente al galardonado en los Grammy, Globos de Oro, Oscar´s y Brits, es cada vez más notorio.

Durante la noche del pasado martes, Sam Smith ofreció un concierto en Austin, Texas, y vivió una experiencia inesperada. Dos de sus admiradoras, Olga y Thania, entregaron al intérprete de “Unholy” un Dr. Simi personalizado.

Este gesto no solo reflejó el amor de Sam Smith por sus seguidores, sino que también revivió una costumbre que los mexicanos popularizaron entre 2021 y 2022: la entrega de peluches personalizados a los artistas durante sus espectáculos. Esta tendencia había perdido fuerza debido a las restricciones impuestas en varios recintos, pero el gesto de Olga y Thania avivó la llama.

El famoso cantante mostró con entusiasmo su nuevo peluche, que lucía vestimenta icónica del artista, caracterizada por aplicaciones metálicas, látex y materiales estilizados diseñados por Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai.

En Instagram, Sam Smith compartió una serie de fotos del “Simi Smith” y agradeció a sus admiradoras de Austin: “Olga y Thania nos hicieron un poco de Simi Smith, así que lo llevamos al escenario esta noche. Gracias Austin, eso fue increíble”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y bromas por parte de sus seguidores, quienes celebraron la ocurrencia con frases como “Sam, ahora eres mexicano”, “Él dijo, mes patrio y la que grite”, “El Dr. Simi ha llegado muy lejos”, entre otras.

Calvin Harris y Sam Smith con nueva colaboración titulada ‘Desire’

La canción alcanzó el sexto puesto en la lista Billboard US Hot Dance/Electronic Songs. Presenta un ritmo contundente con un estribillo pegajoso: «Eres mi deseo, oh / Y solo pensar en ti me mantiene despierto / Me llevas más alto, oh / Llévame», ideal para las pistas de baile.

Desde entonces, se lanzó un video adjunto que muestra a un grupo de corredores de carreras conduciendo, mientras Smith canta y posa alrededor de un auto de carreras.

‘Desire’ marca la tercera colaboración de Harris y Smith juntos después de ‘Promises’ y ‘I’m Not Here To Make Friends’, canciones incluidas en el último álbum de Smith ‘Gloria’. Tras el lanzamiento de la colaboración, ‘Desire’ debutó en las listas Top 20 del Reino Unido alcanzando el número doce y obtuvó más de 18 millones de reproducciones en todo el mundo.

Este éxito se suma al reciente lanzamiento de ‘Miracle’, el sencillo colaborativo de Harris con Ellie Goulding. Esta pista, inspirada en el trance de los años 90, marca el tercer trabajo conjunto de la pareja después de ‘I Need Your Love’ en 2012 y ‘Outside’ en 2014. Harris había insinuado la canción en enero al compartir una foto de él y Goulding en el estudio.

‘Miracle’ llegó al puesto número uno en las listas de sencillos y música dance del Reino Unido, manteniéndose en la cima durante ocho semanas consecutivas y en el top 3 del OCC durante 16 semanas.

