A los Dodgers les llueve sobre mojado: confirman que Walker Buehler no lanzará hasta 2024

Foto: Harry How / Getty Images

En una concatenación de malos desenlaces se encuentra inmerso la franquicia de Los Angeles Dodgers. A las bajas de Julio Urías, Mookie Betts y compañía, este viernes se confirmó el tiempo por el que estará afuera el lanzador Walker Buehler, quien no volverá al montículo, sino hasta inicios de la próxima temporada en 2024.

A través de un comunicado emitido en horas de la tarde, la novena californiana compartió que el pitcher derecho se perderá lo que queda de campaña. “Hoy, los Dodgers anuncian que el lanzador derecho Walker Buehler, quien se recupera de una cirugía Tommy John, no regresará durante la temporada 2023, con miras a regresar al inicio de la campaña 2024”.

En la misiva, los angelinos también añadieron una declaración de Buehler donde reveló que a pesar de sus intentos, se tomó la decisión de alargar si retorno a la MLB por motivos de precaución. “Mi objetivo desde el año pasado ha sido regresar a un montículo de Grandes Ligas esta temporada”, inició.

Walker Buehler no lanza desde junio de 2022. Foto: Christian Petersen/Getty Images.

“Después de muchas conversaciones con mi médico; la directiva de los Dodgers; el personal de entrenamiento y mi familia; llegamos a la conclusión de que esperar hasta la próxima temporada es el curso de acción correcto. Estoy decepcionado de no poder ayudar a este equipo a perseguir una título en la postemporada de 2023, pero espero regresar completamente sano en 2024 y traer otra Serie Mundial a Los Ángeles”, culminó.

El lanzador de 29 años tuvo su primer partido en una apertura de rehabilitación por Triple-A Oklahoma City el pasado 3 de septiembre. Buehler no se montaba en la lomita desde junio de 2022 y en esta última actuación se fue con dos entradas perfectas, ponchando a un par de bateadores con 24 picheos en total.

¿Por qué le llueve sobre mojado a los Dodgers?

La rotación de la novena californiana es una de las más afectadas con hasta cuatro bajas. El derecho Dustin May puso fin a su campaña debido a una lesión que lo obligó a someterse a una cirugía a mediados de julio para reparar el tendón flexor de su codo derecho. A finales de agosto también perdieron a Tony Gonsolin por una lesión en el antebrazo que lo llevaría a someterse a la famosa y temida operación ‘Tommy John’, que lo alejaría hasta 2025.

Esta semana perdieron oficialmente a Julio Urías tras ser puesto en “Licencia Administrativa” mientras avanzan las investigaciones en su contra por un nuevo episodio de violencia doméstica en el que fue arrestado la noche del domingo a la salida del BMO Stadium tras la derrota del LAFC ante el Inter Miami en la MLS.

Ahora, el roster de los Dodgers deberá sustentarse con el veterano Clayton Kershaw, Lance Lynn y el trío de novatos, Emmet Sheehan, Bobby Miller y Ryan Pepiot, este último lanzó siete entradas el jueves en reemplazo de Urías y se llevó la victoria en la paliza de 0-10 ante Miami Marlins.

Como si no fuera suficiente, Mookie Betts recibió un pelotazo en su pie izquierdo el jueves por la noche en la serie contra el conjunto de Miami y tuvo que ser retirado del encuentro. El jardinero fue trasladado en multas a un hospital para un examen de rayos x que no arrojó fractura. Sin embargo, no estará en el primero ante Nacionales de Washington este viernes.

