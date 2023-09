¿A Messi le pesan los años? Pidió ser sustituido con Argentina, confirmó el entrenador Lionel Scaloni

El entrenador de la selección de Argentina Lionel Scaloni confirmó en rueda de prensa que Lionel Messi, de 36 años, ya no tiene la misma forma de antes y el tiempo ya hace peso en él: “Me pidió el cambio”.

La figura del Inter Miami fue el autor de un golazo de tiro libre para darle la victoria a Argentina 1-0 frente a Ecuador por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro salió sustituido por Exequiel Palacios.

Lionel Messi salió sustituido en el encuentro entre Argentina contra Ecuador por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Foto: EFE / Juan Ignacio Roncoroni.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio”, contestó Scaloni a los periodistas tras el encuentro, ya que no es frecuente que el ’10’ salga reemplazado y siempre juega los 90 minutos.

El estratega argentino también puso en duda a Messi para disputar el próximo encuentro de la Albiceleste contra Bolivia en la siempre difícil altura de La Paz. “Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente”, comentó.

Luego de por más de 10 años dominar el escenario futbolístico junto a Cristiano Ronaldo, Messi de a poco va entregando el trono. A final de 2022 levantó en Qatar el trofeo que faltaba en su repisa, la Copa del Mundo.

Su llegada a la MLS, ya como una estrella consagrada, habla de sus intenciones de ir bajando la exigencia física que por muchos años lo mantuvo en el tope e ir pensando en el retiro, a pesar que sus fanáticos sueñan con verlo jugar el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

