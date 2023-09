Cerca de 300 personas han muerto tras el potente terremoto que estremeció a Marruecos

Un poderoso terremoto sacudió a Marruecos el viernes por la noche, causando la muerte de cientos de personas y dañando edificios y monumentos históricos en las principales ciudades.

Reports of damage after 6.8-magnitude earthquake hits Morocco pic.twitter.com/tQqYsosW8x — BNO News (@BNONews) September 8, 2023

El Ministerio del Interior de Marruecos dijo el sábado por la mañana que al menos 296 personas habían muerto en las provincias cercanas al terremoto. Además, 153 heridos fueron enviados a hospitales para recibir tratamiento. El ministerio escribió que la mayoría de los daños ocurrieron fuera de las ciudades y pueblos.

Los marroquíes publicaron videos que mostraban edificios reducidos a escombros y polvo, y partes de las famosas murallas rojas que rodean la antigua ciudad de Marrakech, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dañadas.

Los informes sobre daños y víctimas a menudo pueden tardar en filtrarse después de muchos terremotos, especialmente aquellos que ocurren en medio de la noche.

En lugar de regresar a los edificios, hombres, mujeres y niños permanecieron en las calles, preocupados por las réplicas y otras reverberaciones que podrían hacer que sus casas se derrumbaran.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijo que el terremoto tuvo una magnitud preliminar de 6.8 cuando se produjo a las 11:11 p.m. hora local, con temblores que duraron varios segundos. La agencia estadounidense informó que se produjo una réplica de magnitud 4.9 19 minutos después. At 11 pm local time in western Morocco, a shallow M6.8 earthquake shook the Atlas mountains. Many residences in the region are vulnerable to shaking. Our hearts go out to those affected. Latest info here: https://t.co/nsiHqqNXrS— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 8, 2023

La Red Nacional de Vigilancia y Alerta Sísmica de Marruecos lo midió en magnitud 7 en la escala de Richter.

El epicentro del temblor del viernes se produjo en lo alto de las montañas del Atlas, aproximadamente a 70 kilómetros al sur de Marrakech. También estaba cerca de Toubkal, el pico más alto del norte de África y de Oukaimeden, una popular estación de esquí marroquí.

