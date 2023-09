Marc Anthony y Nadia Ferreira presumen el nombre de su bebé en Instagram: “Marco”

Desde hace un tiempo, tanto Nadia Ferreira como Marc Anthony vienen enseñando, de a poquito, al nuevo integrante de la familia y último bebé en nacer. Primero fue el sexo. Todo el mundo quería indagar si era niña o niño. Ahora que sabemos que es un varoncito, todo el mundo anda detrás de su nombre y ahora ellos, sus padres, dieron una señal de que, efectivamente, se llama como su papá, Marco.

El hecho es que esta pareja aprovechó el viaje por el reconocimiento y la estrella que inauguró Marc Anthony en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Asistieron algunos de sus hijos y por supuesto, su esposa, la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira.

Gracias a todos los que han acompañado a lo largo de los años de mi carrera. Esto es gracias a ustedes! 🙏 pic.twitter.com/9DbPOHhF9B — Marc Anthony (@MarcAnthony) September 8, 2023

Junto al pequeño “MA,” como lo llamaron en redes sociales sus padres, viajó con ellos por primera vez en avión. Además, se ve que Marc Anthony está derretido de amor con el bebé porque publicaron el video del salsero jugando con el pequeñito. La verdad es que fue absolutamente encantador. Así que se ve que este trío la está pasando muy bien y que el bebé está haciendo muy consentido por sus papás.

Marc Anthony inaugura estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La icónica estrella de la música latina recibió su muy merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El cantante de 54 años, conocido por éxitos como “Vivir Mi Vida”, estuvo rodeado de su amada familia durante esta especial ceremonia. Sus dos hijos, Cristian y Ryan Muñiz, fruto de su matrimonio anterior con Dayanara Torres, también estaban presentes.

Su esposa Nadia Ferreira, así como sus hijos Christian y Ryan, dijeron presente https://t.co/RV0Jv4kvoc — El Vocero de Puerto Rico (@VoceroPR) September 7, 2023

El cantante posó muy feliz junto a su familia y dejó brindó unas palabras muy conmovedoras: “Lo asimilo y pienso en mis hijos y en mis amigos. Soy una colección de eso y no soy digno porque tengo mucho más que hacer. Quiero agradecer a la gente que creyó en mí, en mis bebés que ya no son bebés, en mi bebé, en mis amigos lindos, en mi esposa, en mi equipo y a la gente que día a día me convierte en el hombre que soy”.

Antes de que Marc Anthony diera su discurso, su compadre y mejor amigo y presidente del Inter de Miami, David Beckham, tomó el micrófono como orador invitado. Recordó cuando lo conoció Beckham hace 20 años y cómo su música fue parte de su “soundtrack” de vida mientras jugaba para el Real Madrid FC.

El cantante lloró escuchando al exfutbolista y también se mostró agradecido a Dios, a su fe y señaló el cielo en varias oportunidades. Este un gran logro para la comunidad latina dentro del mundo del entretenimiento. Mismo que hace, que todos los hispanos nos sintamos orgulloso de Marc Anthony.

Sus hijos con Jennifer Lopez, Max y Emme, fueron los grandes ausentes

Ciertamente, sus mellizos con La Diva del Bronx: Emme y Max, no estuvieron presentes, como tampoco en la boda de su papá con Nadia Ferreira en Miami. No se sabe a ciencia cierta si Arianna y Chase (sus otros dos hijos) estaban presentes. Jennifer López/ Emme/ Foto: The Grosby Group

Todo indica que no sucede algo malo entre ellos, sino que Emme y Max, particularmente, han sido foco de la prensa y de los paparazzi. Sobre todo cuando su mamá volvió a establecer la relación sentimental con el actor de Hollywood, Ben Affleck.

A lo largo del noviazgo y hasta que Jennifer Lopez se volvió a casar, fueron seguidos por paparazzi y en ocasiones, la misma Emme ha hecho gestos de desagrado a los mismos. Inclusive lo ha hecho cuando está o acompañada de Marc Anthony. Así que no es de extrañar que esta sea quizás la razón por la que no se les vio en público.

Muy probablemente, el boricua haya visto a sus pequeños de manera privada, como ya se ha confirmado que ha hecho en el pasado. Si esta es la verdadera razón de la ausencia de los pequeños, pues parece ser una medida bastante responsable tanto el lado de Marc Anthony como del lado de JLO.

