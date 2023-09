Mano dura en México: Jaime Lozano utilizó de ejemplo a Chicharito en caso de indisciplinas dentro de la selección mexicana 

Jaime Lozano agarra cada vez más fuerza al mando de la selección mexicana. Atrás quedó aquella función de Jimmy como estratega interino de El Tri. El exentrenador del Necaxa es el estratega designado para llevar a México a hacer un buen papel en el Mundial de 2026. El azteca no quiere indisciplinas en los camerinos y lo hizo saber con un ejemplo de Chicharito.

A pesar de que Jaime Lozano aclaró que no tendrá ninguna especie de régimen dentro del conjunto azteca, sí indicó que habrá reglas que deberán ser cumplidas. El seleccionador mexicano recordó a Chicharito, jugador que fue vetado por presuntos problemas internos.

“No soy un militar. Me gusta liderar desde el ejemplo y tener las reglas bien claras desde el primer momento, para que después no salgan con que no sabía o no me dijeron. Si a gente del pasado como Javier Hernández, una indisciplina, que no me incumbe, sufrió las consecuencias que sufrió… porque nuestros actos tienen consecuencias”, indicó Lozano en una entrevista con Fox Sports.

En este sentido y bajo el vivo ejemplo de Javier Hernández, Jaime Lozano destacó que hay que tener disciplina durante su proceso. El orden y el cumplimiento de las reglas es un paso más para llegar de buena forma a la Copa del Mundo de 2026.

“Es importante (la disciplina) y lo debemos tener claro todos. Mejor que vengan a disfrutar los jugadores, me gusta porque a eso vienen, a disfrutar, y a representar a su país, pero con el compromiso y la mentalidad de hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Chicharito fuera de México

Recientemente Chicharito cumplió cuatro años fuera de la selección mexicana. El último partido del goleador de Los Ángeles Galaxy con El Tri fue el 7 de septiembre de 2019. Aquella noche fue una victoria mexicana sobre Estados Unidos 0-3, pero radicalmente sería la última convocatoria de Hernández.

Gerardo Martino tuvo el temple suficiente para dejar fuera de las convocatorias siguientes al máximo goleador de la selección mexicana. Incluso con problemas para convertir goles, el Tata renunció al llamado de un futbolista que acumula 52 goles en toda su etapa con la camiseta de El Tri.

