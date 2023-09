México vs. Australia: alineaciones probables, horarios y dónde ver el partido de la selección mexicana 

El inicio de una nueva fecha FIFA trae el reencuentro de los aficionados mexicanos con El Tri. La selección de México, comandada por Jaime Lozano, se enfrentará a Australia este sábado 9 de septiembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El duelo de México ante Australia marcará el regreso de El Tri luego de haber derrotado a Panamá en la final de la Copa Oro 2023. No está de más recordar que la selección mexicana no jugará el proceso clasificatorio al Mundial de 2026 por ser uno de los países anfitriones.

La selección mexicana ya tiene su cupo asegurado a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, Jaime Lozano aún tiene un largo camino por recorrer al mando del conjunto azteca. El duelo ante Australia es una oportunidad de demostrar que el campeonato en la Copa Oro no fue cuestión de suerte.

México en la celebración por la obtención de la Copa Oro 2023. FREDERIC J. BROWN-Getty Images.

A pesar de qué hay confianza plena en la “LamborJimmy”, los aficionados mexicanos no quedaron muy contento con la lista de jugadores convocados. El principal responsable de la disconformidad es Héctor Herrera. El duelo ante Australia marcará el regreso de “HH” a El Tri, pero los seguidores aztecas no ven con buen nivel al mediocampista del Houston Dynamo de la MLS. De hecho, Herrera fue cuestionado por las críticas y no se tomó la modestia de quedarse callado.

Jaime Lozano asumió las riendas de la selección mexicana en junio de 2023. Desde entonces el estratega azteca había dirigido todos los partidos de El Tri como seleccionador interino. El partido ante Australia será su primer juego como líder del banquillo hacia el Mundial. Jimmy acumula unos buenos registros desde su llegada. Con Lozano desde la dirección técnica, México ha ganado 5 partidos y solo ha perdido 1.

Por su parte, la selección australiana llega con una mezcla de experiencia y juventud para este duelo. Luego de hacer un gran Mundial de Qatar 2022, torneo en el que vencieron a Dinamarca y Túnez, los resultados no los han acompañado. Después de la derrota con Argentina en los octavos de final del Mundial, Australia acumula dos derrotas, 1-2 ante Ecuador y 2-0 ante la Albiceleste.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre México y Australia?

Mexicanos y australianos se verán las caras este sábado 9 de septiembre. El partido tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Horarios Estados Unidos: 22:00 horas ET; 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: TUDN y Univisión.

Alineación probable de México

Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo, Sebastián Córdova; Uriel Antuna, Santiago Giménez y Orbelín Pineda.

Seleccionador de México: Jaime Lozano.

Alineación probable de Australia

Matthew Ryan; Nathaniel Atkinson, Cameron Burgess, Kye Rowles, Harry Souttar; Keanu Baccus, Riley McGree, Aiden O’Neill; Sammy Silvera, Mitch Duke y Mathew Leckie.

Seleccionador de Australia: Graham Arnold.

