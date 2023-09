Es tiempo de gozar y sufrir: menú de partidos de la NFL en el apasionante primer domingo de la temporada

La temporada 2023 de la NFL dio inicio el jueves con un rugido. Los Lions de Detroit se metieron a la casa de Patrick Mahomes y vencieron a los Chiefs de Kansas City 21-20 para “abollarle” la corona al campeón reinante de la liga.

Tras la sorpresa de los Lions, llega el esperado primer domingo de la temporada. Será un día en el que muchos millones de aficionados en los Estados Unidos -y otros muchos en el resto del mundo, incluyendo México- hablarán, vivirán y respirarán “football”.

El menú incluye partidos de rivalidades históricas, esperados debuts de quarterbacks y un duelo que tiene como contexto histórico 11 trofeos Vince Lombardi. En cuanto a los equipos de Los Ángeles, los Rams abren con reservadas expectativas visitando a Seattle, mientras que los Chargers lo hacen con sueños de Super Bowl recibiendo a Miami.

Partidos de la Semana 1 de la temporada 2023

Carolina Panthers en Atlanta Falcons, 1 pm Este/10 am Pac. (FOX)

Bryce Young, el quarterback elegido con la primera selección global del Draft de este año, abrirá como titular de los Panthers, que tienen en Frank Reich a su nuevo coach. Los debuts de mariscales novatos normalmente son complicados y en este caso Young no contará con su elenco completo de receptores debido a lesiones.

Favorito: Atlanta

Houston Texans en Baltimore Ravens, 1 pm Este/10 am Pac. (CBS)

Los Texans tampoco quieren perder tiempo y nombraron como quarterback titular al novato C.J. Stroud, que fue la 2a. selección del Draft. Houston también estrena entrenador con DeMeco Ryans, un exlinebacker del mismo equipo que hará su debut con 39 años de edad. Los Ravens encaran la temporada con más tranquilidad que en 2022 gracias al acuerdo con su estelar mariscal Lamar Jackson (5 años, $260 millones de dólares).

Favorito: Baltimore

Cincinnati Bengals en Cleveland Browns, 1 pm Este/10 am Pac. (CBS)

Hablando de contratos monstruosos, los Bengals le otorgaron el más lucrativo de todos a su quarterback Joe Burrow hace pocos días: 5 años por $275 millones. Cincinnati es un tremendo equipo y legítimo candidato al Super Bowl. Los Browns, por su parte, tienen sus propias ilusiones de un buen año al contar ahora sí desde un inicio con Deshaun Watson, quien espera enfocarse en fútbol americano tras años de escándalo por el penoso tema de acoso sexual a masajistas.

Favorito: Cincinnati

Jacksonville Jaguars en Indianapolis Colts, 1 pm Este/10 am Pac. (FOX)

Los Jaguars llegaron a las semifinales de conferencia el invierno pasado y ya tienen que ser tomados muy en serio. Los Colts, por su parte, abrirán con su novato Anthony Richardson, un quarterback enorme de 6-4 pies y 244 libras. Como se sabe, Indianapolis no cuenta con su mejor jugador, el corredor Jonathan Taylor, debido a una fea disputa salarial.

Favorito: Jacksonville

Tampa Bay Buccaneers en Minnesota Vikings, 1 pm Este/10 am Pac. (CBS)

Empieza la era post-Brady en Tampa Bay con Baker Mayfield como su sucesor. Mayfield tuvo sus buenos destellos en 2022 tras ser adquiridio por los Rams. En cuanto a los Vikings, este es un equipo intrigante porque el año pasado ganó muchos juegos, pero sufriendo demasiado en la mayoría de ellos.

Favorito: Tampa Bay

Tennessee Titans en New Orleans Saints, 1 pm Este/10 am Pac. (CBS)

Si hay un partido difícil de leer de este domingo es el que se jugará en el Superdome de Louisiana, donde comenzará la era de Derek Carr como quearterback de los Saints tras haber vestido como Raider toda su carrera.

Favorito: New Orleans

San Francisco 49ers en Pittsburgh Steelers, 1 pm Este/10 am Pac. (FOX)

Uno de los mejores partidos de la primera semana pondrá frente a frente a dos franquicias ilustres que se combinan para 11 trofeos Vince Lombardi. La gran pregunta es si Brock Purdy, el quarterback que la temporada pasada ganó sus primeros seis partidos como suplente y que luego sufrió una seria lesión de codo en la final de la NFC, podrá con el paquete de liderar a uno de los favoritos como indiscutible QB titular. Los Steelers son un equipo muy mejorado con el dinámico Kenny Pickett abriendo su primera campaña en el comando ofensivo.

Favorito: Pittsburgh

Arizona Cardinals en Washington Commanders, 1 pm Este/10 am Pac. (FOX)

Si los Cardinals de por sí lucían como un equipo decaído, la lesión que ha dejado fuera a su quarterback Kyler Murray los hace ver tal vez como el peor conjunto de la liga. La visita a la capital para enfrentarse a una golpeadora defensa servirá para medir su realidad.

Favorito: Washington

Green Bay Packers en Chicago Bears, 4:25 pm Este/1:25 pm Pac. (FOX)

Será muy raro no ver a Aaron Rodgers con su jersey No. 12 de los Packers. Jordan Love es su nuevo conductor ofensivo y le toca comenzar en la casa del más tradicional rival de Green Bay: Soldier Field, donde Rodgers se dedicó a atormentar a los fans. Los Bears esperan darle otra trayectoria a la serie más histórica de la NFL (Green Bay 105, Chicago 95 y 6 empates).

Favorito: Chicago

Las Vegas Raiders en Denver Broncos, 4:25 pm Este/1:25 pm Pac. (CBS)

La llegada de Sean Payton como entrenador en jefe de los Broncos hace creer que los fans verán una versión mucho mejor de Russell Wilson respecto a 2022, lo cual en realidad está por verse. Jimmy Garoppolo hará su debut como nuevo mariscal de los Raiders.

Favorito: Denver

Miami Dolphins en Los Angeles Chargers, 4:25 pm Este/1:25 pm Pac. (CBS)

Dos de las ofensivas más talentosas y explosivas estarán en la cancha de SoFi Stadium y lo único que parece seguro es que habrá muchos puntos en el marcador. Tua Tagovailoa, de los Dolphins, y Justin Herbert, de los Chargers, junto a sus estelares grupos de receptores podrían hacer felices a muchos fans de ligas de fantasía.

Favorito: LA Chargers

Philadelphia Eagles en New England Patriots, 4:25 pm Este/1:25 pm Pac. (CBS)

Los Eagles perdieron el Super Bowl ante la grandeza de Patrick Mahomes, pero siguen siendo un peso completo y tal vez el mejor de los 32 clubes hombre por hombre. Los Patriots tendrán las manos llenas, pero al menos podrán buscar motivación extra en la noche de honores de New England a Tom Brady.

Favorito: Philadelphia

Los Angeles Rams en Seattle Seahawks, 4:25 pm Este/1:25 pm Pac. (FOX)

Con 15 novatos y más de medio roster distinto al de 2022, los Rams inician esta temporada en una zona desconocida en la era del coach Sean McVay. Con Matthew Stafford y Aaron Donald de regreso, pero sin Cooper Kupp debido a lesión, abren contra los Seahawks, quienes hace un año se encontraban en una situación similar a la de estos Rams, pero que acabaron dando la sorpresa y llegando a los playoffs.

Favorito: Seahawks

Dallas Cowboys en New York Giants, 8:20 pm Este/5:20 pm Pac. (NBC, Telemundo)

En el primer domingo por la noche, un duelo divisional entre Cowboys y Giants que es de pronóstico reservado. Dallas tiene buen plantel, pero Nueva York dio un giro tremendo a su franquicia en 2022. Luego le extendió contrato al quarterback Daniel Jones y en el receso de campaña se dedicó a reforzarse.

Favorito: NY Giants

Buffalo Bills en New York Jets, lunes 8:15 pm Este/5:15 pm Pac. (ESPN, ABC, ESPN Deportes)

En el primer lunes por la noche un platillo muy atractivo: los poderosos Bills visitando a los renacidos Jets en el debut de Aaron Rodgers como su nuevo quarterback. Un triunfo ante uno de los favoritos de la AFC de inmediato confirmaría que los Jets son un equipo a seguir. Partidazo.

Favorito: NY Jets

