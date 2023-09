En minibikini azul Clarissa Molina luce su figura mientras flota en el agua

Clarissa Molina siempre sorprende a sus fans con impactantes fotos en Instagram, y ahora posó muy relajada mientras flotaba en el agua, usando un minibikini de color azul y dejando ver su intenso bronceado. La imagen fue captada durante su viaje a la Riviera Maya.

La conductora dominicana también obtuvo en esa red social más de 52,000 likes por una colección de fotos en las que se luce en un muelle, paseando junto al mar y presumiendo su figura en bikini amarillo. Ella escribió el texto: “Mexico lindo y querido! ☀️🌴🌊😎 Qué fin de semana tan🧘🏻‍♀️!! 😍😍😍 Enamorada de este lugar!”

Clarissa también sacó su faceta de modelo en unas fotos que compartió y que la muestran a bordo de un auto, usando un outfit deportivo de top y biker shorts en color negro. Al poco rato su publicación ya tenía más de 29,000 likes y cientos de comentarios. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

