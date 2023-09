Fanática de Anuel AA le pide un calcetín como regalo y él reconoce que le “huelen los pies”

El cantante Anuel AA se ha hecho viral en redes sociales por la respuesta que le dio a una fanática que le hizo vivir un momento incómodo al pedirle que le regalara uno de los calcetines que llevaba puestos cuando se lo consiguió.

En el audiovisual que circula en internet se ve al artista firmar en la muñeca de un fan, mientras otra que estaba al lado le propuso que le diera un calcetín como regalo para que ella pudiera olerlo y saber si su cuerpo transpira algún tipo de olor.

“Regálame un calcetín por favor”, se escucha decir a la admiradora del artista en el clip. Él que firmaba autógrafos quedó un poco confundido por la petición y le respondió: “¿Linda, cómo te voy a dar un calcetín?”.

La fanática entre risas dijo: “A ver si te huelen los pies como a nosotros”. Y Emmanuel -como es su nombre real- entre risas incómodas respondió: “Claro que me huelen, yo soy igual que ustedes”.

El intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ se negó a hacerle el particular regalo a su fanática, pero el épico momento se ha hecho viral, al punto que cuestan de Instagram la del programa de ‘El Gordo y La Flaca’ publicaron el video y cientos de internautas has dejado miles de ‘me gusta’ y comentarios.

“Dile que te regale los calzoncillos a ver si le hiede el …lo”; “Si yo hubiese sido Anuel, le digo: ‘no te puedo regalar el calcetín, pero si te puedo regalar una cita donde un siquiatra”; “Que no le dé nada. Eso es para hacerle un hechizo para q se enamore de ella”; “Al final es un ser humano como nosotros, No se que piensa la señora”; “Coje una botella y dile te regale un pedo un gas así te echas ese perfume de pedo”; “Yo le pediría una cadena, a ver si le duele el corazón”; “En serio, piensan q los artistas soy perfectos? No igual van al baño y necesitar cepillarse los dientes” y “Calcetín jaaaaa. Pásame una cadena un anillo algo, ¿qué calcetín ni que nada?”, son algunas de las opiniones que se dejan leer.

