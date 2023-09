Al Congreso le queda poco tiempo para aprobar una ley de gastos y evitar el cierre del gobierno

Un posible cierre del gobierno está cercano en momentos en que la Cámara de Representantes regresó a sus sesiones esta semana con poco avance en las negociaciones para aprobar una ley de presupuesto.

El presupuesto federal expirará el 30 de septiembre, lo que deja pocos días hábiles para que ambas cámaras del Congreso aprueben los 12 proyectos de leyes de asignaciones de presupuesto correspondientes al año fiscal 2023-2024.

La Cámara tiene sólo 11 días hábiles para aprobar una extensión de financiamiento federal a corto plazo llamada resolución continua, para dar a los legisladores más tiempo para discutir los detalles de una ley de gastos federales para el año fiscal.

Qué sucede en el Congreso

Un grupo de legisladores de ultraderecha del House Freedom Caucus ha trazado líneas duras incluso antes de que la Cámara vuelva a sesionar, amenazando abiertamente con un cierre del gobierno si una resolución continua no incluye profundos recortes de gastos y otras demandas, como la iniciar un juicio político al presidente Joe Biden como una condición para aprobar una ley de gastos.

El presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. /Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Las demandas de los miembros del House Freedom Caucus no tienen prácticamente una posibilidad de ser aprobadas en el Senado controlado por los demócratas.

El líder demócrata del Senado Chuck Schumer advirtió a los legisladores la semana pasada que las negociaciones deberían llevarse a cabo de buena fe y teniendo en cuenta el bipartidismo.

¿Qué es un cierre del gobierno?

Muchas agencias y programas del gobierno federal dependen de asignaciones de financiación anuales aprobadas por el Congreso.

Cada año, el Congreso debe aprobar y el presidente debe firmar una legislación presupuestaria para el siguiente año fiscal, que consta de 12 proyectos de ley de asignaciones, uno para cada subcomité de Asignaciones.

El Congreso aún no ha promulgado ninguno de los 12 proyectos de ley para el año fiscal 2024 que componen el presupuesto de gastos discrecionales.

Cuál es el impacto de un cierre del gobierno

Un cierre a inicios de octubre, cuando comienza el año fiscal 2024 afectaría todas las actividades federales cubiertas por asignaciones discrecionales, a diferencia del cierre más reciente del año fiscal 2019 que comenzó a fines de 2018 y se extendió hasta principios de 2019 y que afectó solo a los departamentos y agencias cubiertos por los siete proyectos de ley de asignaciones que el Congreso no había aún promulgado, según se explica en un documento publicado por The Committee for a Responsible Federal Budget, una organización no partidista y sin fines de lucro, comprometida con educar al público sobre temas con un impacto significativo en la política fiscal.

Cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin paga y una amplia gama de servicios podrían verse afectados, desde las solicitudes de pasaportes hasta la recogida de basura o los servicios al público en los parques nacionales.

El Congreso tiene poco tiempo para evitar el cierre del gobierno. /Foto: Michael Reynolds/EFE

Otros trabajadores considerados “esenciales” permanecerían en el trabajo, aunque tampoco recibirían pago.

Servicios como la entrega de correo, la recaudación de impuestos y los pagos de la deuda estadounidense continuarían.

En cierres anteriores, la protección fronteriza, la atención médica hospitalaria, el control del tráfico aéreo, la aplicación de la ley y el mantenimiento de la red eléctrica se encuentran entre los servicios clasificados como esenciales, mientras que parte del personal legislativo y judicial también ha sido protegido en gran medida.

También continúa el gasto obligatorio no sujeto a asignaciones anuales, como el de la Seguridad Social, Medicare y Medicaid.

Otros ejemplos de actividades que continúan son aquellas financiadas por tarifas de usuarios permanentes que no están sujetas a asignaciones, como los servicios de inmigración financiados por tarifas de visas.

Los cierres de gobierno que duran sólo unos pocos días tendrían poco impacto, particularmente si ocurren durante un fin de semana, pero la economía en general podría verse afectada si los empleados federales comienzan a perder sus cheques de pago después de dos semanas.

