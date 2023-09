Alexis Vega y su calvario que lo pudo haber retirado del fútbol

Alexis Vega era uno de los futbolistas mejores valorados de la Liga MX. El futbolista de las Chivas de Guadalajara pintaba para ser uno de los próximos mexicanos que darían el salto al fútbol de Europa. Pero el jugador del Rebaño Sagrado ha bajado su rendimiento y esto lo puso a pensar hasta en el retiro.

El “Gru” se sinceró luego del duelo de la selección de México ante Australia. El azteca jugó 60 minutos en aquel partido y reconoció que salió del campo en buena forma. Alexis Vega reveló que en duelos anteriores no entregaba un óptimo rendimiento al tercer cuarto de partido por su mal estado físico.

“He estado bajando de peso, bajé de grasa, empecé a trabajar doble y bueno, en menos de un mes me parece que bajé 5 kilos y me siento bien (?) Normalmente cuando acababa el primer tiempo terminaba cansado y aguantaba 15 o 20 minutos más, pero ahorita terminé el partido y terminé muy bien, eso es algo que me tiene muy contento“, reveló Alexis vega en una entrevista para TV Azteca.

El futbolista del Rebaño Sagrado reveló el cambio de mentalidad y de rutina que desarrolló para poder mejorar sus condiciones y poder rendir mucho más dentro del campo. El talento no lo es todo, la disciplina es un punto fundamental en el desarrollo de un futbolista y Vega es un ejemplo de ello.

“Empecé a trabajar dobles sesiones, empecé a fortalecer mucho mi rodilla, lo del peso era sí o sí bajar para que me pudiera ayudar y estoy poniendo todo de mi parte para que me pueda sentir mejor y mi carrera pueda durar mucho tiempo“, explicó.

Alexis Vega al borde del retiro

La figura de las Chivas de Guadalajara sufrió un duro golpe en los últimos meses. Alexis Vega no pudo jugar ni un minuto en la Copa Oro 2023 con la selección de México. El “Gru” sentía que las lesiones le jugaban cada vez más en contra y tras el torneo de Concacaf pasó por su mente colgar los botines y abandonar el fútbol.

“De tantas operaciones y dolores en algún momento pasó por mi cabeza ya no jugar futbol, y eso pasó regresando de la Copa Oro porque mentalmente estaba muy mal”, reveló.

Sigue leyendo:

– Alexis Vega podría salir de las Chivas de Guadalajara en el próximo mercado

– Jaime Lozano le responde a las críticas por su confianza sobre Héctor Herrera

– “No tenemos un Messi y todos tenemos que estar”: Johan Vásquez y Jaime Lozano respaldan la llegada de Julián Quiñones