Andy Ruiz menciona a tres rivales que le gustaría enfrentar tras caída del duelo con Deontay Wilder

Después de la caída de las negociaciones con Deontay Wilder, Andy Ruiz sigue en busca de un nuevo rival para su regreso al cuadrilátero y tiene tres nombres en mente que les gustaría enfrentar a continuación.

En una entrevista con Make A Move, Ruiz mencionó a Oleksandr Usyk, Tyson Fury y Anthony Joshua -con quien ya ha peleado en dos oportunidades- como sus oponentes preferidos, pero no descarta del todo el duelo con Wilder.

“Me gustaría enfrentarme a Usyk, me gustaría enfrentarme a Tyson Fury y me gustaría enfrentarme a Anthony Joshua. Podríamos hacer la trilogía”, dijo el mexoamericano.

Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr. tiene una victoria por lado. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Sobre la caída de las negociaciones con The Bronze Bomber, The Destroyer afirmó que el tema económico fue el factor principal. Aseveró que solo buscaba una oferta justa para pelear y que todavía quiere enfrentar a Wilder.

“Por la situación monetaria. Están tratando de quedarse con todo el dinero, literalmente. Solo quiero una oferta justa. No quiero que me menosprecien. Todo el mundo intenta restar importancia a los mexicanos. No esta vez. (…) No estoy tratando de tener hambre de dinero ni nada por el estilo. Pero cuando están tratando de pagarme lo mismo que gané en mi última pelea (Luis Ortiz), no tiene sentido”, explicó.

“Wilder, estoy aquí entrenando. Ni siquiera quiero publicar más videos porque cuantos más videos haga, menos dinero querrás pagarme porque esto es lo mejor que estoy viendo. Tengo hambre. Quiero que vengas y pelees conmigo, hermano. No tengo miedo“, agregó.

Deontay Wilder ya no está interesado en el duelo con Andy Ruiz. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que según el padre y manejador del mexoamericano, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos querían recibir el 50% para aceptar la pelea ($10 millones de dólares). The Bronze Bomber aseguró que Andy Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Tras no poder ponerse de acuerdo, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) canceló la eliminatoria.

El mexoamericano a principios de año también retó Tyson Fury, pero el campeón rechazó la pelea porque The Destroyer pidió $20 millones de dólares para subir al ring, cantidad que le pareció absurda a The Gipsy King.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

