Andy Ruiz cae varios puestos en el ranking de peso pesado del CMB tras un año de inactividad

Andy Ruiz perdió varias posiciones en el ranking de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y cayó del peldaño número dos al cinco después de tener más de un año alejado del cuadrilátero y no poder conseguir un oponente.

De acuerdo con la actualización del organismo de boxeo en su página web, Ruiz ahora se encuentra detrás del campeón Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua, Arslanbek Makhmudov y Frank Sánchez. The Destroyer estuvo en negociaciones para enfrentarse a The Gipsy King y The Bronze Bomber para volver a la acción este año, pero ambas fracasaron porque no llegaron a un acuerdo económico.

Luego que el CMB ordenara la pelea entre Wilder y Andy Ruiz para que el ganador se convirtiera en el retador obligatorio de Fury, ambos excampeones estuvieron provocándose en entrevistas y redes sociales con el fin de concretar el combate, pero sin éxito.

Deontay Wilder podría enfrentar a Anthony Joshua en Arabia Saudita. Foto: Al Bello/Getty Images.

Según el padre y manejador del mexoamericano, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos querían recibir el 50% para aceptar la pelea ($10 millones de dólares). The Bronze Bomber aseguró que Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Tras no poder ponerse de acuerdo, el CMB canceló la eliminatoria.

Cabe destacar que Andy Ruiz también retó Tyson Fury, pero el campeón rechazó la pelea porque The Destroyer pidió $20 millones de dólares para enfrentarlo, cantidad que le pareció absurda a The Gipsy King.

Por ahora, el mexoamericano sigue sin concretar una pelea de regreso para esta temporada, pero según el promotor Eddie Hearn, si Wilder y Joshua no concretan las negaciones, Ruiz podría ser una de las opciones a elegir para el próximo duelo del pugilista británico a quien ya ha enfrentado en dos ocasiones con una victoria por lado.

Anthony Joshua y Andy Ruiz se han enfrentado en dos ocasiones. Foto: James Chance/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

