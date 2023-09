“Caí en depresión”: Miguel Layún revivió su calvario en Club América por culpa de las críticas

Miguel Layún ha sido uno de los jugadores que más críticas ha acaparado por parte de los fans del Club América hasta el punto de verse sumido en una fuerte depresión que le perjudicó en lo personal y profesional.

Así lo reveló en defensor en una reciente entrevista para con el creador de contenido Oso Trava y su ‘Cracks Podcast’. Layún confesó que las críticas desmedidas, comentarios e insultos de los hinchas le afectaron por un buen tiempo e incluso se hicieron extensivos a su familia.

“Layún, lárgate a la mier** de aquí. Por tu culpa no ganamos. Es que estás salado, es tu culpa. Llegar a un centro comercial y que mi familia recibiera insultos. Mi mamá alguna vez llevar la camiseta mía al estadio y que le aventaran cosas. O sea, ya empezó a rebasar el tema ‘gracioso-deportivo’ hasta llegar a un plano personal en el que caí en depresión”, inició el lateral de las Águilas del América.

Los estragos de los reproches por parte de los fanáticos afectaron emocionalmente a Layún e incidieron en su rendimiento deportivo. “No quería salir de mi casa y lloraba cada dos por tres. Me costaba mucho ir a los entrenamientos y mucha gente me decía ‘no los escuches, déjalo de lado'”.

Sin embargo, en un acto de rebeldía, Layún encontró en las críticas una “oscura motivación” y el combustible necesario para afrontar este escenario. Lejos de hacer oídos sordos a los cuestionamientos y el maltrato, el futbolista lo utilizó como motivación.

“Yo encontré en todo eso un mecanismo de defensa tal vez personal, un combustible igual de fuerte como el de ir en búsqueda de un sueño que era demostrarle a los que decían que yo no podía hacer algo, que trabaja hasta lo que lograba”, dijo.

“Yo jugaba a perfil cambiando, por banda izquierda y soy pie derecho. Entonces claro, normalmente mis centros con la pierna izquierda, pues no eran lo mejor del mundo. ¿Verdad? Cometía muchos errores. La gente decía que no sabía centrar. ¿No sé centrar? Me quedaba todos los días a centrar 20 o 30 pelotas con la pierna izquierda hasta que empecé a hacer asistencias”, confesó.

Miguel Layún en el Estadio Azteca. Foto: Foto: Imago7/ Pamela Artiñano.

¿Cómo superó el ‘Todo es culpa de Layún’?

En un partido del Torneo de Copa en 2013 contra Tiburones Rojos del Veracruz, Layún comenzó a ser abucheado luego de que las Águilas encajaran un gol y este caldeó los ánimos a tal punto que Miguel ‘Piojo’ Herrera lo insultó en el vestuario.

El regaño “prendió en fuego” a un Layún que salió al segundo tiempo a utilizar la rabia como aliciente. Marcó un gol y devolvió la provocación a los fans con su celebración. “Me di cuenta de que sí está esa motivación oscura que culturalmente nos han querido quitar por el simple hecho de permanecer sumisos ante ciertas cosas. Nos han enseñado a que tenemos que agachar la cabeza”.

En este último Torneo Apertura 2023 de la Liga MX bajo las órdenes de André Jardín, Layún está volviendo a ser señalado con dureza y en alguna ocasión incluso ha respondido en sus redes sociales.

