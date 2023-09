Estados Unidos lanza advertencia a Corea del Norte y Rusia sobre armas

El gobierno de Estados Unidos advirtió al de Korea del Norte evitar las transacciones de armas a Rusia, ya que se podrían violar resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La postura del gobierno del presidente Joe Biden ocurre tras confirmarse la reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-Un con el ruso Vladimir Putin.

“Recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas“, dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. “Por supuesto, hemos aplicado agresivamente nuestras sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia, y continuaremos aplicándolas y no dudaremos en imponer nuevas sanciones si corresponde”.

Agregó que la posible transacción armamentista ocurre cuando Rusia enfrenta dificultades de avance militar en Ucrania.

“Hace un año y medio el presidente Putin lanzó esta guerra contra Ucrania con su agresión a gran escala con el sueño de restaurar la gloria del imperio ruso. Esa esperanza, esa expectativa suya, ha fracasado”, dijo Miller. “Seguirá fracasando. Y creo que no hay mejor prueba de ello es que ahora, un año y medio después, no sólo no ha logrado sus objetivos en el campo de batalla, sino que lo vemos viajando por su propio país, sombrero en mano, para rogarle a Kim Jong-un por asistencia militar”.

Miller insistió en los esfuerzos fallidos de Putin en Ucrania, país al que EE.UU. y sus aliados de la OTAN han apoyado con armas de corto alcance para defenderse de la invasión rusa.

“Creo que obviamente significa que [Putin] está teniendo problemas para sostener el esfuerzo militar y por eso está buscando ayuda de Corea del Norte”, acotó Miller. “Y en términos de cuál será nuestra reacción, vamos a seguir muy de cerca el resultado de esta reunión”.

Jong-un habría llegado el martes por la mañana a Rusia, según información de agencias coreana y rusas, replicadas por Reuters.

El mandatario de Corea del Norte fue recibido por Putin, con quien se reuniría.

Sigue leyendo:

• Cómo son los drones marinos que Ucrania está usando contra Rusia y por qué pueden cambiar el futuro de las batallas navales

• Chris Christie se reunió con el presidente de Ucrania durante un viaje sorpresivo a Kiev

• Pentágono confirma que Ucrania ya recibió bombas de racimo de EE.UU. para ser utilizadas contra Rusia