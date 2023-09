Poncho Herrera revela si estaría dispuesto a sumarse a uno de los conciertos de RBD

En medio del éxito que ‘RBD’ ha obtenido durante su gira de reencuentro, el actor Poncho Herrera, quien en su momento formó parte de la agrupación, finalmente reveló si estaría dispuesto a aparecer como invitado especial de alguno de los conciertos que tienen en puerta. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista para ‘Despierta América’, el famoso se dijo contento por el recibimiento que el reencuentro de la agrupación ha tenido: “Les está yendo increíble y es fantástico (…) Es un éxito, seguirá siendo un éxito, y lo más importante es que están felices haciendo lo que les gusta”, contó.

Como era de esperarse, la pregunta de oro fue si estaría dispuesto a asistir a algún espectáculo de RBD a para brindar su apoyo de manera presencial a la agrupación. Al respecto indicó: “Estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré”.

Este no fue el único cuestionamiento al que Poncho Herrera dio respuesta con respecto a sus ex compañeros de escena. Y es que el mexicano no se salvó de recibir preguntas sobre la polémica tras Chávez usar un traje de charro color rosa.

“Intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor, y con ganas de conectar de una manera genuina y única con el público”, compartió ante las cámaras del matutino de Univision.

Para finalizar, Alfonso Herrera reiteró que si bien su carrera tomó un giro de 180 grados con respecto a la música, sus ex compañeros siempre recibirán su apoyo: “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahorita y yo siempre les desearé todo el éxito del mundo”.

