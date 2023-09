Sergio Canales opina del caso Luis Rubiales: “Su dimisión era necesaria, debería haber pasado antes”

Estar en la Liga MX no le impide a Sergio Canales opinar sobre un caso tan polémico como la investigación contra Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), por su beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso.

En rueda de prensa, la figura de Rayados de Monterrey consideró que la dimisión Rubiales había tardado, ya que manchó la imagen de la organización y en general del fútbol español.

“Su dimisión era necesaria, algo que creo que debería haber pasado antes por todos los acontecimientos. Ahora hay que hacer las cosas bien, tener tranquilidad y dar una buena imagen porque representas a un país y eso es fundamental”, señaló Canales a los periodistas.

El mediocampista de 32 años conoce a Rubiales y a la Federación, ya que ha sido 11 veces internacional desde su debut en 2019.

Rubiales dejó la presidencia el pasado domingo, en una sentida entrevista con Piers Morgan. Horas más tarde, publicó una carta ratificando su salida del cargo, a pesar de haber dicho hace unas semanas que se mantendría al frente.

Sergio Canales disfruta de una nueva experiencia en la Liga MX

Tras más de una década en La Liga española, Canales aceptó la invitación de José Antonio ‘Tato’ Noriega de ser el flamante fichaje de unos Rayados de Monterrey que insisten en buscar un nuevo título de la Liga MX, en esta ocasión en el Torneo Apertura 2023.

El cambio no se pintaba fácil para el ya veterano futbolista, pero en sus primeros encuentros ha mostrado una pintoresca faceta técnica, alegre con el resto de sus compañeros.

“Estoy disfrutando mucho en Monterrey. Me he encontrado un cuerpo técnico que estoy seguro me hará mejorar mucho, no solo a mí, sino a todo el equipo”, resaltó Canales sobre esta nueva aventura en su carrera.

El español también admitió que aún no encuentra su máximo nivel porque no tuvo pretemporada y que estas dos semanas en las que el torneo se paró por la fecha FIFA de septiembre le vino bien para entrenarse.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera en cuanto a nivel físico y de experiencia, espero poder ayudar a conseguir los objetivos. Los más difícil en estas primeras semanas es no haber tenido pretemporada”, añadió Canales, quien suma cuatro goles en ocho partidos con el Monterrey.

