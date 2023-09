Luis Rubiales renunció a la presidencia de la RFEF tras escándalo del beso a Jennifer Hermoso

Luis Rubiales sorprendió en la tarde de este domingo al anunciar su renuncia como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de una entrevista con el prestigioso periodista británico Piers Morgan y con un comunicado que compartió en X (anteriormente Twitter).

El ahora exmandatario del máximo organismo del balompié español viajó a Londres este domingo para ofrecer una entrevista de dos horas en la que habló sobre el beso a Jennifer Hermoso y el polémico gesto en el que se tocó la entrepierna con la reina Leticia al lado en el palco del Accor Stadium.

Morgan, solo compartió un adelanto de dos minutos de la charla que tuvo con Rubiales y que será publicada a lo largo de la semana. No obstante, en ese extracto, el exdirectivo confesó que desde su entorno se le aconsejó que lo más sensato era la renuncia.

“Mi padre, mis hijas, ya he hablado con ellas, saben que no es una cuestión mía. Amigos muy cercanos me dicen ‘Luis, tienes que centrarte en tu dimisión y seguir tu vida, porque si vas a hacer daño a gente que amas y al deporte que amas. Lo que has edificado durante mucho tiempo, cuando alguien no está pensando solo en sí mismo, es más una cuestión no solo mía, sino que no afecte a terceras partes y esta es la situación ahora y es lo más inteligente que puedo hacer”, precisó.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

Minutos después de que el comunicador británico compartiera en redes sociales este clip donde Rubiales anunciaba su dimisión, el también abogado acudió a su cuenta en X (anteriormente Twitter) para ratificar su decisión de abandonar de forma definitiva su cargo tras la suspensión de 90 días de la FIFA.

“Hoy he transmitido a las 21:30 hrs. al Presidente en funciones, Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, inició.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación, ni al fútbol español”, añadió.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. 🇪🇸https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

Rubiales no cambio ni ápice su discurso de defensa y nuevamente denunció una campaña de persecución contra su imagen y aseguró que la existencia de “poderes fácticos impedirán su vuelta”. Entre los motivos que lo llevaron a retractarse luego de gritar con vehemencia hace un par de semanas en una Asamblea General: “no voy a dimitir”, el expresidente manifestó no querer perjudicar al fútbol español en pleno.

“No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo”, precisó.

Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante su intervención en la Asamblea General. Foto: EFE/ RFEF.

La renuncia de Rubiales se da días después de que la jugadora Jennifer Hermoso decidiera continuar por vías legales su denuncia por agresión sexual luego de haber sido besada en la boca durante la celebración de España tras la obtención del Mundial Femenil 2023 disputado en Australia y Nueva Zelanda.

