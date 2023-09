Biden hace sus primeros comentarios sobre la investigación de juicio político de republicanos

El presidente Joe Biden hizo el miércoles sus primeros comentarios públicos sobre la posible investigación de juicio político decidida por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mientras sus asesores están implementando el plan para responder a su último enfrentamiento con el líder republicano, según CNN.

Biden vinculó la investigación del juicio político con el próximo enfrentamiento en el Congreso sobre la ley de gastos del gobierno.

El Congreso enfrenta una fecha límite del 30 de septiembre para evitar el cierre del gobierno por falta de financiamiento y McCarthy enfrenta profundas divisiones dentro de su propio partido sobre cómo manejar el asunto.

“Antes de terminar, quiero decir algo sobre el juicio político”, dijo el presidente Biden en una recepción de campaña en McLean, Virginia. “Primero sólo querían acusarme a mí, y ahora quieren acusarme porque quieren cerrar el gobierno”.

“Así que mira, mira, tengo un trabajo que hacer. Todo el mundo siempre preguntó sobre el impeachment. Me levanto todos los días, no es una broma, no estoy concentrado en el impeachment. Tengo un trabajo que hacer. Tengo que lidiar con los problemas que afectan al pueblo estadounidense todos los días”.

El momento llega después de que los asesores de Biden pasaron el receso del Congreso de agosto intensificando sus preparativos para responder a una investigación de juicio político, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes sugiriera a finales de julio que ese paso se acercaba.

El objetivo principal del equipo de Biden es contrarrestar lo que muchos demócratas temen que pueda convertirse en una narrativa perjudicial sobre el presidente, a pesar de que hasta ahora no hay pruebas de irregularidades.

“Si no se responde, puede hundirse en la psique de los votantes. Están siguiendo esa línea”, dijo una persona familiarizada con la Casa Blanca a NBC News.

Al anunciar el martes la investigación de juicio político, McCarthy la caracterizó como el “siguiente paso lógico” en medio de investigaciones de meses de duración dirigidas por republicanos de la Cámara de Representantes sobre el presidente y su hijo Hunter Biden.

Las investigaciones iniciadas por otros republicanos no han descubierto evidencia de irregularidades por parte del presidente o vínculos entre él y los negocios extranjeros de su hijo Hunter.

Un portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca emitió un memorando el miércoles llamando a las organizaciones de noticias a “escudriñar las afirmaciones demostrablemente falsas de los republicanos de la Cámara” en torno a la investigación de juicio político.

