Canelo Álvarez vaticina una “gran victoria para México” cuando enfrente a Jermell Charlo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vaticinó una gran victoria para México cuando enfrente a Jermell Charlo en la pelea que protagonizarán el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas donde estará en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano del tapatío.

En una entrevista con Premier Boxing Champions, Canelo Álvarez expresó que, aunque no sabe con qué estrategia vendrá Charlo, se siente como una bestia y les mostrará a todos por qué sigue siendo uno de los mejores del boxeo.

“Ahora mismo me siento genial. Me siento como una bestia. (Jermell) Es bueno para 168. Hice eso antes. Salté dos categorías de peso y creo que cuando eres un gran campeón, no importa. Esta pelea me motiva mucho. El 30 de septiembre les mostraré por qué estoy aquí. Los mexicanos deben sentirse orgullosos de ello. No sé qué tipo de boxeo traerá (Jermell) esa noche”, dijo.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

“No sé si va a avanzar o moverse, pero a mí no me importa porque peleo con muchos estilos y tengo la experiencia para adaptarme a cada estilo. Puedo hacer de todo en el ring y adaptarme a cualquier estilo. Va a ser una gran pelea, pero espero una gran victoria para México”, expresó.

Canelo Álvarez ha sido criticado por algunos fanáticos y expertos del boxeo por sus últimas actuaciones sobre el ring ante Dmitry Bivol, Gennady Golovkin y John Ryder. El mexicano, que ha reconocido que no ha lucido bien, aseguró que se siente joven y que todavía está en el mejor momento de su carrera.

Cabe destacar que Jermell Charlo subirá dos categorías (14 libras) para enfrentar al mexicano y, aunque el tamaño en la pelea no será un problema porque en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que es más grande que el tapatío, lo que sí podría poner en desventaja al estadounidense frente a Canelo Álvarez es la inactividad sobre el ring (más de un año y medio sin pelear).

Las predicciones para el duelo de indiscutidos entre Canelo Álvarez y Charlo se encuentran divididas. Mientras que unos aseguran que el mexicano le ganará cómodamente al estadounidense, otros piensan que el campeón indiscutido de las 154 libras podría sorprender y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano. De lograrlo, haría historia y se convertiría, al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields, como los únicos boxeadores en ser monarcas indiscutibles en dos categorías de peso.

Jermell Charlo quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez admite que no debió haber perdido ante Dmitry Bivol: “Me quedé corto”

· Canelo Álvarez explica por qué la revancha con Dmitry Bivol no se concretó: “Lo complicó todo”

· Dmitry Bivol nombra a su favorito del duelo entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford: “Es el peleador más completo”