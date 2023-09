Captan a Danna Paola bebiendo junto a la cantautora estadounidense, Sabrina Carpenter | VIDEO

En la más reciente entrega de los MTV VMA’S hubo grandes sorpresas y muchos invitados, entre ellos artistas de talla global como la talentosa cantante y actriz mexicana Danna Paola hizo historia al lucir como una verdadera reina de la noche con un atuendo que destacó por su peculiaridad gótica e incluso sus accesorios fueron bastante oscuros.

Pues usó un collar con una cruz, un vestido de látex negro y su maquillaje combinaba perfecto, pues incluso su labial era guinda.

La famosa cantante y actriz recordada por su papel como Lucrecia en “Élite” causó furor desde el primer instante en que se dejó ver debido a su icónico atuendo gótico lleno de glamour, el cual corrió a cargo de su estilista Francisco Rondon.

Sin embargo, su atuendo diseñado por la firma de New York, SEKS, no fue lo único que atrajo millones de miradas, pues también su peinado futurista dio una vez más muestra de la extravagancia y estilo de innovación que trae consigo la estrella mexicana.

Fue precisamente luego de que apareció por la red carpet y mostró toda la indumentaria que le combina perfecto con su presencia innovadora que la famosa Danna Paola también llamó atención debido a que estaba saludando a varios amigos y colegas dentro del gremio de las estrellas, tal fue el caso de su convivencia con Sabrina Carpenter.

Recordemos que Sabrina Carpenter, al igual que Danna Paola, es considerada un icono juvenil, especialmente debido a que ella es recordada por su trabajo de Maya Hart en la serie de Disney Channel “Girl Meets World”.

Ahora, a través de redes sociales, está circulando un video en el que se puede apreciar a la famosa cantante de “Agüita” y “Oye Pablo” sostener una botella de lo que al parecer es vino, al mismo tiempo que lo comparte con la bella cantante y también compañera de arte escénico Sabrina Carpenter.

Todo esto quedó grabado mientras estaban tras bambalinas de los premios MTV Video Music Awards 2023, en el cual las dos cantantes dejaron ver que existe una complicidad entre ellas y que incluso pueden disfrutar de la misma botella de vino sin importar que no tengan copas para brindar, la alegría, así como el festejo fueron evidentes.

tras el estreno de su nuevo sencillo “Tenemos que hablar”, la intérprete de 28 años habló con el reconocido periódico, El País, a quienes les reveló por primera vez que no le gusta la forma en la que la han nombrado en los últimos años.

Pues el título de “La princesa del pop latino” no es del total agrado de la cantante, quien recientemente aseguró que el nombramiento le “da cringe”.

De igual forma reconoció que esta forma de llamarla también responde a un pensamiento machista y misógino. Por lo que les pidió a sus fans que eviten referirse a ella bajo este seudónimo.

“Lo odio. ¡Yo no soy ninguna princesa! Bueno, princesa Disney sí, dos veces [puso banda sonora a dos películas de la compañía]. Ese título me da como cringe. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música”

DANNA PAOLA