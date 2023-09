El PAC que apoya a Ron DeSantis revela que ha tocado 2 millones de puertas en su nombre

Never Back Down, el PAC que respalda las aspiraciones de Ron DeSantis por obtener la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, dio a conocer haber tocado las puertas de 2 millones de hogares en el país solicitando el apoyo de la ciudadanía para el político de Florida.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión Fox News, Ken Cuccinelli, fundador de Never Back Down y exfiscal general de Virginia, mencionó haber llamado a la puerta número 2 millones en New Hampshire, estado donde se llevará acabo la primera primaria y la segunda contienda general en el calendario de nominaciones presidenciales republicanas.

Al respecto, el abogado de 55 años también reveló que, a diferencia de otros PACs, la organización que lidera se ha encargado de las operaciones tradicionales y deberes básicos manejados por una campaña presidencial, todo con el objetivo de posicionar lo mejor posible al actual gobernador de Florida.

“Supera con creces los esfuerzos de cualquier otra operación política y marca un logro significativo en la política presidencial”, indicó.

Y es que la operación de Never Back Down dirigió gran parte de sus esfuerzos en los estados donde se votará primero y que tradicionalmente marcan la tendencia a seguir en el resto del país.

La pausa realizada por Ron DeSantis en su campaña parece haber afectado su porcentaje de respaldo entre la ciudadanía. (Sean Rayford/Getty Images)

De esta manera, el equipo encargado de hacer llegar el mensaje de DeSantis puerta por puerta, llegó a más de 355 mil hogares en Iowa, rebasó los 227 mil en New Hampshire, y superó los 676 mil en Carolina del Sur.

“El esfuerzo de sondeo de votantes de Never Back Down está haciendo historia y estableciendo el estándar. Hemos reenfocado e intensificado nuestros esfuerzos en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, y la destreza de nuestro equipo para llegar a 2 millones de puertas desde finales de la primavera es lo que distingue al Equipo DeSantis. aparte del resto del campo republicano, incluido Donald Trump”, señaló Cuccinelli.

El hecho haber reunido más de 97 millones de dólares hasta junio le otorgan un gran respaldo al PAC para destinar recursos donde la imagen del aspirante de 44 años lo demande.

Sin embargo, el mensaje de Ron DeSantis carece del punch suficiente para acercarse a Donald Trump, el favorito de las encuestas.

Lo más lamentable para la campaña del gobernador de Florida es que algunos de sus adversarios empiezan, aunque todavía lejos, a reducir la ventaja que les lleva al ser el segundo republicano mejor clasificado.

Sigue leyendo: