“Es una vergüenza que Uzbekistán te esté ganando el partido”: picante debate con Jared Borgetti defendiendo a la selección mexicana

El empate 3-3 de la selección de México frente a su similar de Uzbekistán no fue el más esperado por la afición y analistas. Sobre el papel, los europeos del este pintaban a ser goleados por ser un combinado débil en comparación a El Tri, por ello resultado final en el Mercedes Benz Stadium dejó a todos sorprendidos.

Las duras críticas contra el equipo ahora dirigido por Jaime ‘Jimmy’ Lozano están a la orden del día y muchos es lo que se objeto, toda vez que el propio entrenador admitió vulnerabilidades en la selección; caso aparte Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que con su actuación ante Uzbekistán alimentó los argumentos de aquellos que lo quieren retirado del arco azteca.

Pero al margen de las pesadas y negativas valoraciones sobre la selección mexicana, se encuentra una leyenda futbolística. Jared Borgetti sostuvo un acalorado debate en la mesa de Fútbol Picante de ESPN para defender el planteamiento de Jimmy Lozano y quitarle peso al empate contra los uzbecos.

En la misma mesa se encontraba un peso pesado del periodismo mexicano como lo es David Faitelson que buscó desarmar en más de una oportunidad los dichos de Borgetti, que se mantuvo firme y optimista por lo visto en el partido amistoso del martes.

“Yo analizo más la parte futbolística (…) El resultado claro que me genera dudas. No puede ser posible que tan rápido vayamos perdiendo”, indicó la leyenda, ahora convertido en un analista de precisión.

La respuesta de Faitelson, con aires de indignación, no se hizo esperar: “Es una vergüenza que Uzbekistán te esté ganando el partido (…) No entiendo el afán de los ex futbolistas en defender lo indefendible”.

Sin importar lo que le reclamaba el cronista, Borgetti inamovible en su postura consideró que “claro que hay cosas positivas” del empate del seleccionado mexicano frente a Uzbekistán.

Inclusive el ex delantero de XX años hizo de escudo ante la arremetida contra el entrenador Jaime Lozano: “Está mejorando a la plantilla”.

La próxima ventana de amistosos de la FIFA será un medidor para la selección mexicana en este nuevo proyecto de Lozano. El 13 de octubre se enfrentarán a Ghana y cuatro días después un viejo conocido histórico y al que ya le han ganado: Alemania. En ambos encuentros se espera el debut del naturalizado Julián Quiñones.

