Luis Ángel, excantante de Los Recoditos, da más detalles de la trágica muerte de su hija

Apenas se cumplió un mes de que el exvocalista de la Banda Los Recoditos, Luis Ángel “El Flaco”, vivió una de las tragedias más grandes de su vida, pues sufrió la trágica muerte de su hija, ahora el cantante decidió contar más detalles del deceso de la joven de 21 años, María Fernanda.

Cabe recordar que María Fernanda falleció después de ahogarse en las playas de Mazatlán luego de haber sido arrastrada por la corriente y en sus declaraciones, el exvocalista de “Los Recoditos” contó cómo se enteró de este trágico suceso que asegura, sin titubear, es lo más duro que le ha tocado vivir.

En esta ocasión, Luis Ángel charlo con el polémico programa de “El Gordo y La Flaca” en donde contó a Tanya Charry que se encontraba en California cuando le avisaron que su hija se había extraviado en las playas de Mazatlán. Por lo que, ante la imposibilidad de acudir en el momento, le pidió ayuda a su hermano Ramón, que fuera al lugar para intentar rescatar a su sobrina.

“Yo estaba aquí en California, del lado de Sacramento y me estaba marque y marque mi hijo y me dice mi esposa ‘amor te está hablando Luis’, en eso me entra un mensaje y me dice ‘papá contésteme, es urgente, hay una emergencia’ , le marque inmediatamente y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña, entonces le dije pásame a tu mamá y me dice ‘me hablaron que la niña se metió al mar y no ha salido’ y yo le hablé a mi hermano, Ramón, y le dije ‘carnal, hazme el paro, hay una emergencia ve a la playa’, llega mi hermano y me dice ‘no la veo, ¿qué hago, para donde me meto? Y en eso él estaba hablando por teléfono y en eso la miró”

LUIS ÁNGEL “EL FLACO”, EXVOCALISTA DE LOS RECODITOS